今晚全台急凍剩7℃！最低溫時間週六清晨「中南部都躲不掉」

也是首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，本島將會出現7度以下的最低氣溫

今晚開始至週六是這波冷氣團最低溫的時刻，中南部也非常寒冷

▲強烈冷氣團南下，今晚至週六清晨達威力巔峰，台中以北、宜蘭低溫只有10至11度，中南部也躲不掉，清晨注意10度以下低溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

冷空氣一波接著一波！吳德榮：下週三寒流可能襲來

下週三（7日）至週六（10日）白天氣溫雖緩升，但入夜氣溫驟降，清晨有創入冬最低氣溫，並挑戰首波寒流的機率。

今晚到週六清晨氣溫是這波冷氣團最低溫，中北部普遍都是10度左右、南部及花東12度至14度