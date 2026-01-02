入冬首波強烈冷氣團來襲！氣象專家吳德榮今（2）日表示，今天至週日（4日）清晨，受到入冬最強冷空氣籠罩，本島將會出現7度以下低溫，後續也緊接另一波強冷空氣南下，下週三清晨非常有可能創入冬最低溫，挑戰入冬首波寒流來襲，1月上旬大家外出一定要記得做好保暖。
今晚全台急凍剩7℃！最低溫時間週六清晨「中南部都躲不掉」
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，今天受到入冬最強冷空氣籠罩，也是首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，本島將會出現7度以下的最低氣溫，今天迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，北台灣整天寒冷；中南部早晚冷，都要注意添衣保暖。
吳德榮說，今晚開始至週六是這波冷氣團最低溫的時刻，中南部也非常寒冷；週日各地轉晴朗乾冷，但早晚氣溫都很低，外出記得保暖。今天白天各地氣溫為北部9至14度、中部11至21度、南部12至24度以及東部11至23度。
冷空氣一波接著一波！吳德榮：下週三寒流可能襲來
吳德榮提到，週日白天起至下週一（5日）傍晚，冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷；下週一晚間至週二（6日）上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨；下週二下午起又再轉晴冷，另一波強冷空氣接續南下，加上輻射冷卻，下週三（7日）至週六（10日）白天氣溫雖緩升，但入夜氣溫驟降，清晨有創入冬最低氣溫，並挑戰首波寒流的機率。
中央氣象署表示，今晚到週六清晨氣溫是這波冷氣團最低溫，中北部普遍都是10度左右、南部及花東12度至14度，直到週日白天起冷氣團減弱，氣溫稍微回升；不過下週一（5日）另一波冷空氣又南下，不排除在下週二（6日）至下週四（8日）達到強烈大陸冷氣團等級，各地氣溫又會下降，民眾務必留意天氣變化！
資料來源：洩天機教室、中央氣象署
