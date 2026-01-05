我是廣告 請繼續往下閱讀

▲温昇豪不怕資金拿不回來，認為對的事就該做。（圖／記者葉政勳攝）

温昇豪首度擔任監製，製作了以整形為主題的電視劇《整形過後》，人脈很廣的他找來安心亞、艾怡良、張榕容、韓星李廷鎮等人力挺，劇中温昇豪自己也軋一角，飾演整形外科醫師江浩宇，個性是個花花公子、放蕩不羈，遊走在美女之間。私下温昇豪透露，自己比較無法突破這一關，有一幕原本是拍出他在廁所和2名辣妹有大尺度演出，最後全都剪掉。温昇豪在劇中飾演的整形外科醫師江浩宇游走在許多美女之間，劇中有一幕他在酒吧放鬆時，從廁所走出來，隨後2名辣妹也跟著出來，温昇豪透露，原本是有拍出親密細節，但他看了之後，內心的道德觀過不了，「剪出來不好看，不喜歡那種呈現方式，讓大家知道他們在幹嘛就好。」温昇豪坦言自己看了日本的《AV帝王》，覺得實在太敢拍，又很自然，只是自己則是想法比較保守的類型。這部戲砸了9千萬元拍攝，温昇豪直呼是確定拿不回來了，但這是他想做的事情，無論如何都要執行，「確定是收不回來，投資方都有講，在做正確的事，這是很好的開始。」由於先前曾經遇到問題停拍，有次在機場巧遇艾怡良，温昇豪說，「我跟她說不好意思停掉，但放心一定會重新開拍。」艾怡良馬上跟他說，「到時候我一定會來！」温昇豪笑喊，艾怡良根本就是劇中角色Hana上身，誇她三八的樣子演得太好，很看好她角逐金鐘獎。很多人說，温昇豪的角色原型是李進良，但李進良卻說，這根本是温昇豪的翻版，温昇豪聽了不甘示弱，「當然是他！我跟他認識十幾年，喜歡聊工作、人生。」他也提到，李進良雖然負面的花邊新聞很多，但其實他非常聰明，甚至是男人夢寐以求的形象，「我是女的我一定喜歡他，但不一定會想當他老婆。」温昇豪以前不太會做醫美，畢竟當演員臉上的皺紋、表情都很重要，不過近幾年他也開始嘗試打雷射，都是做醫美的朋友直接把他拉去診所，有次打音波讓他痛到受不了，笑說打沒幾下就喊停了，還罵三字經。