2026年的從元旦開始一路急凍，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今晨最低溫出現在新竹湖口的9.6度，其次為桃園楊梅的9.7度，冷空氣的強度在今晚到明日清晨最強，局部地區下探7度超冷。不過明（3）日空氣轉乾，雨區縮減至花東、恆春半島還有零星飄雨的機會，週日白天開始回溫，下週又有冷空氣一波波南下，下週二後至少5-6天，局部地區會出現8度以下低溫。氣象專家吳德榮也提到，下週三低溫紀錄有機會挑戰寒流強度，提醒民眾留意保暖。
2026首波強烈冷氣團！今晨新竹湖口剩9.6度
吳聖宇表示，元旦（1日）下午起強烈大陸冷氣團南下，指標性的台北站自昨天下午16時過後開始溫度從16.7度一路往下緩降，到今天清晨7時40分最低已經降到12.5度，接近強烈大陸冷氣團的門檻值（12.4度），預估今明兩天的夜晚、清晨很有機會降到門檻值以下，到時候就能正式成為入冬以來第一波強烈大陸冷氣團。
今天清晨台灣本島的最低溫則是出現在新竹湖口的9.6度，其次為桃園楊梅的9.7度，桃園平鎮以及新北石門富貴角也只有9.9度，已經降到10度大關以下，台中以北空曠地區低溫則是普遍在10-12度間，大致符合原先的預期。
強冷氣團最冷時間到了！今晚到明晨下探7度
吳聖宇提醒，冷空氣強度在今晚到明（3）日清晨將來到最強，中北部、東北部都市地區低溫10-12度，空曠地區低溫7-9度，南部及花東都市地區低溫12-14度，空曠地區有機會降到10-12度間，都是相當寒冷的溫度，務必要注意保暖。
天氣方面，今天白天因為中高層短波槽掠過，在槽底通過之前都還有些中高層水氣要通過，北部、東北部、花蓮地區仍有短暫陣雨，中南部及台東地區雲量較偏多，中高海拔山區(2000公尺以上)有局部的冰霰或雪出現機會，結冰的情況則是會相當普遍，要前往山區務必要注意。
今晚起隨著槽後乾冷西北風灌入，可能只剩下東半部還有零星飄雨機會，西半部逐漸轉為多雲或放晴的天氣，中高海拔山區出現冰霰或雪的機會也將明顯降低。
週六雨勢趨緩！週日白天開始回溫
吳聖宇說，明天週六（3日）強烈冷氣團仍持續影響，大陸冷高壓中心來到長江下游，空氣轉乾，預期大部分地方都可見陽光，可能只剩下花東、恆春半島還有零星飄雨的機會，中高海拔山區也都放晴了，不再有出現冰霰或雪的情況，但是結冰的現象仍會相當普遍。
清晨的低溫過後，白天因為陽光出來的關係，各地白天高溫預估會比今天稍微上升，苗栗以北到宜蘭高溫約14-16度，中部及花東地區高溫18-21度，南部高溫21-23度左右。
夜晚到週日（04日）清晨是第二次的溫度低點，雖然低溫預報數字沒有第一次低點來得低，但是可能有天空放晴之後的輻射冷卻低溫出現機會，要留意局部單點的極低溫發生情況，中北部、東北部都市地區低溫11-14度，空曠區仍可能降到8-10度或以下，南部及花東都市地區低溫14-16度，空曠地區仍可能降到12-14度或以下，還是要特別注意保暖。
週日（4日）白天隨著大陸冷高壓中心東移出海後消失，冷氣團強度較為減弱，空氣明顯偏乾，各地都是晴到多雲的天氣型態。白天溫度有較為明顯回升的機會，苗栗以北到宜蘭高溫可望回升到19-22度，陽光底下會慢慢變得舒適，但是沒有陽光或是有風的地方還是會覺得冷冷涼涼的，中南部及花東地區高溫21-24度，感受上會比北台灣再好一些。
下週三寒流有機會襲台！連6天低溫跌破8度
週日夜晚到下週一（5日）清晨仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區低溫仍可能降到10-12度或以下，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫可能降到13-15度或以下，日夜溫差變得相當明顯，夜晚清晨仍相當有寒意，持續要做好保暖。下週二乾冷空氣開始進來，一直到下週末整體天氣大致穩定，大部分地方都是可見陽光的天氣。
溫度方面，白天因為乾冷，各地白天溫度有機會回升，需要特別注意的是夜晚清晨的低溫，預估將會持續一段比較長時間的偏低溫狀態，中北部、東北部都市地區下週二（6日）之後應該連續至少5-6天的時間低溫都在10-12度左右，空曠地區以及輻射冷卻明顯的地方則是可能會連續好幾天出現8-10度或以下的低溫，南部及花東都市地區低溫維持在13-15度，空曠地區以及輻射冷卻較明顯的地方低溫只有11-13度或以下。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄也提到，下週三（7日）至週六（10日）白天氣溫雖緩升，但入夜氣溫驟降，清晨有創入冬最低氣溫，並挑戰首波寒流的機率。
來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書