天后A-Lin（黃麗玲）在台東跨年晚會的深情演出震撼全場，也讓她的丈夫、前中職盜壘王「甘蔗」黃甘霖再度成為話題人物。不過，許多新一代球迷可能不知道，這位如今在台鋼雄鷹教練團默默貢獻的「甘蔗教練」，曾在職棒執教的修羅場中經歷過大起大落。從被捧在手心的「統一獅少主」，到被自家球迷舉牌抗議要求下台，再到如今成為洪一中總教練倚重的左右手。這10年來，黃甘霖雖然退居幕後，但他在職棒場上的「延長賽」，其實比球員時期更加考驗心智。將時光倒回2017年，當時郭泰源請辭統一獅總教練，身為獅隊看板球星的黃甘霖臨危受命，接下代總教練兵符，隨後真除轉為正式任用。當時的他，背負著帶領老牌勁旅「少主中興」的巨大期望。執教初期，黃甘霖確實展現了強烈的個人風格與帶兵氣勢，連續兩年率隊殺入季後挑戰賽。雖然獅隊最終不敵當時擁有恐怖打線的Lamigo桃猿（現為樂天桃猿），但黃甘霖在場邊激動抗議、凝聚士氣的身影，一度讓球隊看見了重返榮耀的曙光。但是，職業運動是殘酷的，英雄與罪人往往只有一線之隔。2019年上半季成為了黃甘霖執教生涯最黑暗的一頁。該季獅隊戰績一瀉千里，不僅勝率跌至4成24墊底，更在桃園球場對戰Lamigo桃猿吞下恥辱般的「10戰全敗」。戰績崩盤引爆了球迷的怒火。那段時間，轉播鏡頭經常捕捉到看台上球迷高舉寫著「53（黃甘霖背號）下台」的抗議看板；甚至在台南大本營，都有球迷在比賽中直接對著休息室怒吼要他負責。對於一位曾經受盡愛戴的球星而言，這種從掌聲變噓聲的落差，無疑是極其沈重的心理打擊。最終，在身體狀況亮紅燈（嚴重的胃食道逆流與心臟不適）與戰績壓力的雙重夾擊下，黃甘霖選擇請辭，結束了兩年半、累計145勝150敗的總教練生涯。當時雖有諸多關於球隊內部人和的流言蜚語，但球團均予以駁斥，強調健康與戰力銜接才是主因。離開風暴中心後，黃甘霖並未消失。經過在富邦悍將的短暫過渡，他在2022年成為台鋼雄鷹創隊教練團的一員。這一次，他不再是那個需要獨自面對媒體砲火、扛下所有勝負責任的總教練。來到台鋼後，黃甘霖的角色轉變為總教練洪一中的左右手，擔任外野守備教練，球團也期待借重其豐富經驗，帶領年輕的雄鷹團隊成長，將生涯 295 次盜壘成功的秘訣，傳授給新一代的年輕球員。除了在中職累積完整的一軍教練歷練，黃甘霖也多次受邀進入國家隊體系。2018 年台日交流對抗賽中，他臨危受命擔任中華代表隊總教練，率隊前進日本福岡巨蛋，並成功擊敗日本武士隊，留下令人印象深刻的一役；此外，他也曾在2017年中職、日職對抗賽中擔任跑壘教練，並於 2019 年世界12強棒球賽負責外野指導，教練經歷相當完整。