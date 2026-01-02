我是廣告 請繼續往下閱讀

▲情感與現實拉扯之間，格林（Draymond Green）的去留成為勇士是否還想爭冠的真正試金石。（圖／美聯社／達志影像）

▲一筆Anthony Davis交易，不只是補強禁區，更是勇士是否願意為冠軍豪賭未來的關鍵抉擇。（圖／美聯社／達志影像）

NBA今天最大消息：獨行俠正在探詢Anthony Davis(AD)交易市場，計畫在2月5日球員交易截止日前送走AD，勇士是主要交易對象之一。不送走Draymond Green，迎進AD，提升勇士禁區攻防和內線競爭力，勇士爭冠一點機會都沒有，勇士現有這套陣容老的老、小的小，禁區毫無牽制力，只能靠Stephen Curry和Jimmy Butler兩大核心球星支撐，很難成為西區爭冠球隊，Stephen Curry生涯最後爭冠大門也會跟著關閉。今年沒能成為爭冠球隊，明年Stephen Curry、Jimmy Butler、Draymond Green更老一歲，狀況只會更差，一切都在衰退，爭冠機率還會再降一半以上。對勇士來說，如果還想要把握Stephen Curry生涯最後兩年高峰再拚一冠，那麼就得捨得一切，NBA所有球隊都一樣，除非不想奪冠，不願燒錢，否則沒有誰是不可交易。Draymond Green並非不可交易，他在勇士作用和能力、地位都很難被取代，但32歲AD能為勇士帶來的一切，價值、作用、比賽影響力都遠在Draymond Green之上，未來性也更好。這才是最真實和現實、充滿願景的考量情感很重要，這是職業運動很重要基石文化和非凡凝聚力，但在商業、合約、市場、競爭力、奪冠前提下，情感和奪冠熟輕熟重，Stephen Curry生涯最後兩年還可能爭冠機會要不要把握，肯定要重於一切。除非勇士老闆不想再燒錢爭冠。拚AD可能為勇士帶來的改變和提升，成為更好更完整爭冠球隊，是不是比捨不得Draymond Green要更符合現實、球隊利益、爭冠目標和商業價值，應該不難抉擇。勇士需要賭AD一把，西區才會變天，勇士才有爭冠可能，Stephen Curry比賽作用和能力也可以得到全面釋放。你能想像Anthony Davis+Stephen Curry+Jimmy Butler合體的恐怖和競爭力，NBA需要這樣的大場面，球迷需要這種非凡刺激，Stephen Curry勇士生涯最後兩年更值得這種待遇。