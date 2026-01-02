我是廣告 請繼續往下閱讀

台中地方檢察署展現強勢執法決心！去年接獲營建廢棄物非法棄置情資後，指揮「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」展開長期監控，成功破獲一個跨越台中、南投、彰化、雲林及嘉義等五縣市的非法清理集團。全案共發動四波掃蕩行動，出動近百人次，查緝22名嫌犯到案，並扣押多部大型機具，有效阻斷河川生態浩劫。此案源於去年嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭人檢舉違規棄置。台中地檢署黃芝瑋檢察官指揮保七總隊、環境部中區管理中心及台中市環保局，利用科技執法與智慧數據分析，溯源鎖定台中市西屯區一處非法營建廢棄物轉運站。調查發現，該機構違規收集營建工地廢棄物後，並未依規處理，而是轉交非法集團進行惡意傾倒。專案小組追蹤發現，非法集團為躲避查緝，利用深夜將廢棄物載往南投濁水溪、彰化烏溪、貓羅溪及雲林新虎尾溪等河床地棄置。去年9月2日，檢警在南投濁水溪漏夜埋伏，當場現行逮捕3名犯嫌。隨後，中市警局刑大偵八隊、南投環保局及水利署第四河川分署聯手擴大查緝，共查緝22人到案，並當場查扣多部拖車、曳引車及挖土機，斷絕該集團的犯罪能力。目前相關單位已陸續進行河川地開挖作業，以確認環境損害範圍，並將依法計算犯罪所得與追討恢復原狀費用。台中市環保局表示，檢警環聯合查緝機制已趨成熟，呼籲營造業者與廢棄物清除機構切勿心存僥倖。若將廢棄物交由非法機構清理或私設轉運站，負責人將面臨1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1,500萬元以下罰金。此外，業者還須負擔連帶清理責任與環境修復鉅額費用。