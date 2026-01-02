我是廣告 請繼續往下閱讀

▲禾羽（如圖）去年初將原名「張雅涵」改掉，力甩過往舊事。（圖／翻攝自禾羽IG）

禾羽改名真相曝光！發新單曲突破舒適圈

▲禾羽（如圖）推出新單曲〈距離〉，成功跨出舊有領域。（圖／翻攝自禾羽IG）

樂天轉戰富邦！禾羽認了心情更放鬆

前樂天女孩禾羽Kimi去（2025）年轉投富邦啦啦隊Fubon Angels，啦啦隊生涯亮眼，如今推出全新個人單曲〈距離〉，有了歌手新身分。事實上，禾羽去年初將原名「張雅涵」改掉，力甩過往舊事，她曾分享，「禾」 代表希望與豐收，「羽」 象徵自由與輕盈，充滿著對未來無限可能的期盼，禾羽也吐露從樂天轉隊到富邦的心境轉折，讓人看到她敬業一面。禾羽2025年第一則社群貼文，便是宣告向「張雅涵」說再見，感謝大家陪著「張雅涵」一起成長，但隨著新年到來，她將以「禾羽」與大家見面，持續在演藝圈發光發熱。禾羽的「禾」 代表希望與豐收，就像金色稻穗，是努力之後的成果，也是她對未來的期待；「羽」 則象徵自由與輕盈，像一隻翱翔的鳥，勇敢追逐夢想，帶著無限的可能。禾羽當時強調，希望新名字能帶給大家更多力量，「陪伴你們一起邁向更好的一年，讓我們繼續一起創造更多美好回憶」，如今她推出個人音樂作品，成功跨出舊有領域。去年9月，禾羽也坦言既然人事物都在改變，「就做一件一直想做的事——重新出發」，離開原本的經紀公司後，現階段多由自己對接廠商，也計劃找助理分擔行政，長線目標以歌手與演員雙軌前進。禾羽曾分享，從樂天轉隊到富邦的心境轉折，原球團決策節奏偏慢，加上合約時限逼近，恰逢富邦拋來邀請，才順勢做出選擇，「富邦女孩很好相處，大家都很Peace，是也都蠻互相幫忙的，不會有那種女孩的小團體！」禾羽坦言，「樂天較重動作整齊度與上場專注度，富邦則更強調與球迷近距離互動；2種風格各有魅力，但目前她在新環境心情更放鬆。」自己會把注意力放在表現與服務球迷：「我們同樣都在為台灣棒球加油！」