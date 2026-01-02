中央氣象署表示，今（2）日上午最低溫出現在新北石門的攝氏9.3度，且越晚越冷，今晚到明晨為強烈冷氣團最強時刻，預計週日（4日）開始回暖，也是未來一週最暖的時間，下週（5日）起又有新一波強烈冷氣團撲台，影響時間為下週二至下週四（6日至8日），最冷時間在下週三、下週四。且下波冷氣團有機會挑戰寒流強度，回溫則要等下週五（9日）冷氣團減弱。
今晨最低溫新北石門9.3度！最冷時間為今晚到明晨
中央氣象署預報員葉致均表示，未來一週內有兩波強烈大陸冷氣團影響，今天清晨到10點前，本島最低溫為新北石門9.3度，桃園楊梅、苗栗湖口也出現9.6度，台中以北多地出現局部10度以下低溫，預計冷空氣持續增強，今晚到明晨最強，還會有更低溫出現機會。
今日受到強烈大陸冷氣團影響，迎風面北台灣東台灣雲量多，不過下半天西半部雲量減少，迎風面雲量還是偏多，目前降雨以迎風面為主，桃園以北、東半部、中部山區，下半天北部山區降雨會逐漸緩和。
兩波冷空氣中間回溫空擋，僅週日（4日）冷氣團趨緩，吹偏東風，且水氣少，各地回溫明顯，很快地北方冷高壓南下，下週一、下週二第二波大陸冷氣團開始影響，各地逐漸轉冷。
下週二至下週四冷氣團影響！挑戰入冬首波寒流強度
氣象署預報指出，下一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響時間，為下週二至下週四（6日至8日），回溫要等到下週五（9日）冷氣團減弱，早晚各地仍偏冷，白天氣溫回升。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄也提到，下週三（7日）至週六（10日）白天氣溫雖緩升，但入夜氣溫驟降，清晨有創入冬最低氣溫，並挑戰首波寒流的機率。
下週一起另一波冷氣團南下！下週三最冷、水氣減少
氣象署預報員葉致均提醒，未來一週降雨趨勢，今日北部、東半部山區為主，下半天趨緩，迎風面基隆北海岸東半部大台北山區還是有雨，明後兩天水氣偏少，整個西半部、澎湖、金門、馬祖晴到多雲，剩迎風面基隆北海岸東半部零星降雨。
下週一、下週二另一波強烈冷氣團南下，桃園以北、東半部還是有雨；下週三後水氣明顯減少，迎風面東半部、恆春半島有零星降雨，整個西半部是晴到多雲的天氣。
溫度趨勢，今日強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭整天只有12、13度，其他地區高溫也不超過20度，今晚到明晨是冷氣團最強時段，中部以北宜蘭下探10、12度左右 其他地區13至15度，局部空曠地區會低1-2度，隨著乾冷空氣移入，中南部輻射冷卻明顯，要留意大範圍10度以下低溫。
週日大陸冷氣團減弱後，各地高溫回到20度以上，下週一隨著另一波強烈大陸冷氣團南下，溫度又逐步下滑，下週三、下週四冷空氣最強，中部以北、宜蘭10至12度其他地區13至15度，中南部留意日夜溫差大。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、洩天機教室
