▲王夢麟女兒發文怒斥父親，表示酒駕零容忍。（圖／翻攝自臉書）

資深歌手王夢麟日前捲入酒駕風波。去（2025）年12月29日清晨6時許，他酒後獨自駕車外出，行經台北市內湖區康樂街時，接連擦撞路燈電線桿及清潔人員的手推車，過程中更一度險些撞上正在路邊值勤的清潔隊員。警方獲報到場後實施酒測，測得其酒精濃度高達0.73mg／L，已明顯超標，全案依公共危險罪方向偵辦。據了解，王夢麟當天凌晨與友人飲用威士忌，約2、3小時後自認酒意已退，才開車外出買早餐，未料仍在酒精影響下釀禍。王夢麟事後坦言，前一日因壓力較大與朋友小酌，雖自認飲酒不多，但休息時間不足，酒意並未完全消退，對自己的行為感到相當羞愧，也已向社會大眾致歉。他強調事故中並未受傷，也沒有撞到人，事發後亦主動報案，表示將全力配合警方後續調查。事件曝光後，引發外界關注與討論。王夢麟的女兒昨（1）日透過父親的臉書發文，直言對父親的行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」。她指出，身為公眾人物卻酒後駕車，對社會造成不良示範，不僅讓支持他的粉絲感到失望，也能理解一般民眾的憤怒情緒。王夢麟女兒進一步表示，自己與外界一樣感到憤怒與失望，並強調每個人都會承受壓力，但這絕不是藉由過量飲酒、甚至酒後駕車來逃避的理由。她也代表父親向社會大眾致歉，並鄭重向在事故中受到驚嚇的清潔隊員表達歉意，呼籲大眾共同正視酒駕問題。