中央氣象署表示，今（2）日受到強烈大陸冷氣團影響，今早10點前，台灣本島最低溫為新北石門9.3度，桃園楊梅、苗栗湖口也出現9.6度低溫，台中以北多地跌破10度，不過最冷時段為今晚到日清晨，氣象署也針對18縣市發布低溫特報，苗栗以北「非常寒冷」有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：01日下午至02日晚上
🟡橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣
氣象署預報指出，今天（2日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北臺灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及臺東高溫約19至22度，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫8至9度，南部及花東低溫約13至15度。
天氣方面，今日北部、東半部、恆春半島及中部山區有機會下雨，其中桃園以北及宜蘭地區降雨較廣泛，其他地區為多雲到晴；北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全；離島天氣：澎湖陰天，15至17度，金門多雲時晴，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。
資料來源：中央氣象署
