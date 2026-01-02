我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南投縣仁愛分局蕭姓女警7天前在武嶺停車場執勤、疑似冷到內八的照片，引人注目。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書，2026.01.02）

▲仁愛分局長董育男親自帶熱飲慰勞爆紅女警。（圖／仁愛警分局提供，2026.01.02）

▲爆紅女警一週來支援合歡山雪地交管任務（左至右），裝備不斷精進。（圖／翻攝畫面，2026.01.02）

合歡山７天前出現冬天第一場雪，當時《中橫路況交通資訊站》粉專小編貼出一張女警在武嶺停車場執勤、疑似冷到內八的照片，引人注目。雖然蕭姓女警事後表示並未受凍不適，仍有上萬人按讚，關心員警雪地執勤的辛勞。今天蕭姓女警再度上山執勤，裝備已經升級，保暖面罩、頭套一應俱全，只露出一雙眼睛，小編卻稱感到銳利的殺氣。網友笑稱「害她不能美美的執勤、包得像肉圓一樣」、「一夜成為白雪公主能不怨嗎」？《中橫路況交通資訊站》粉專小編於上月26日分享一張女警雪地執勤照片，寫著「好可憐的警察小姐姐 …在外面站好久都沒有移動 …不知道是不是因為結凍黏住惹…」。畫面中綁著馬尾的年輕女警站姿內八、戴手套的右手拿著指揮棒、左手手指微張，宛如凍僵的雕像，網友心疼地說「頭部沒做足夠保暖，冰天雪地站崗真的很辛苦」、「警政署應該發揮同理心，體恤基層辛勞，配發高山雪地的警用毛帽、鋪棉長褲給執勤的警察人員使用」。事後南投縣警局仁愛分局長董育男親自帶熱飲慰勞山上執勤的員警，蕭姓女警也表示，分局提供的禦寒裝備相當充足，雖然天氣寒冷，但執勤過程並未感到受凍不適，感謝社會各界的關心與對警察工作的支持。今（2）日合歡山再度降雪，蕭姓女警再度到武嶺停車場指揮交通，但幾乎讓人認不出來，不僅褲子加厚，從頭到尾包得嚴實，只露出一雙眼睛。小編說「不知道是不是因為我上次發文，不小心上新聞的關係，還是被長官關心才包成這樣，剛剛沒認真看，還真不知道是女森」，還說女警遠遠地就用銳利且充滿殺氣的眼神盯著他，小編離開幾百公尺後，還很怕她追上來。小編的發文惹得眾人哈哈大笑，網友回應「你害她不能美美的執勤，包成肉圓一樣，用眼神暗示早晚找到你」、「最不想引人注目卻一夜之間成為白雪公主」、「女警OS：上次拍我冷到兩隻腳都打結的就是你」。也有人關心員警寒風中執勤的辛苦，主張「高山警察應該標配羽絨長大衣」。