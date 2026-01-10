我是廣告 請繼續往下閱讀

▲率智（左二）參加《蒙面歌王》節目時接連擊敗多位強勁對手，最後打敗韓東根奪得歌王。（圖／EXID臉書）

南韓女團EXID隊長率智今（10）日迎來37歲了！她在2015年隨團體靠著《Up & Down》這首歌爆紅，當時演出和廣告邀約相當多，還曾在歌唱節目上打敗GD；沒想到，率智隔年就被診斷出甲狀腺功能亢進，一度暫停演藝工作。2019年，團員合約到期後選擇離開原公司，沉澱一段時間後，率智被爆出轉戰教育圈，悄悄在龍仁松潭大學擔任聲樂教授。去年12月，率智也宣布將回歸曾參加的音樂節目《蒙面歌王》，讓不少粉絲又驚又喜。2016年時，率智因甲狀腺機能亢進被迫暫別舞台，沉潛近1年後，才在隔年11月與EXID成員們帶著新專輯《Full Moon》重新回到大眾視野。2018年，率智登上音樂節目《蒙面歌王》，她當時化名叫東莫村少女，結果粉絲們一聽就認出是她的聲音。當時率智的表現真的很搶眼，先是贏了朴京林，接著連正要宣傳solo專輯的BIGBANG成員勝利都輸給她，後來她唱了朴正炫的〈夢中人〉，又擊敗樂團玫瑰旅館的陸重烷晉級決賽。最精彩的是歌王對決那一戰，率智直接把已經4連勝的韓東根拉下歌王寶座，證明她的歌唱實力真的不是蓋的。EXID在2019年宣布單飛不解散後，成員們各自朝不同方向發展。2021年，就有眼尖網友發現，率智在韓國龍仁鬆潭大學官網出現，並在該校實用音樂聲樂系任教。近年來，率智也時常在IG上與粉絲聯絡感情，去年她才因分享《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉創下130萬次的超狂點閱率，去年12月23日又再度加碼好消息，宣布將重回音樂節目《蒙面歌王》，也讓粉絲超期待她在節目中的表現。1月10日的壽星不只有率智！還有台灣演員楊麗音、日本男團前TOKIO成員山口達也、中國演員劉敏濤、韓國演員韓周完、台灣演員柯佳嬿、韓國男團JBJ成員高田健太、日本演員大原櫻子、韓國女團Cherry Bullet隊長朴海允，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！