▲李漢昇本賽季受到傷勢困擾，導致在攻城獅的發揮空間與出賽時間相對受限。攻城獅球團今日表示，儘管場上數據受限，但李漢昇始終在訓練中保持專業與敬業態度。（圖／攻城獅提供）

台灣職籃季中傳出重磅球員流動，新竹御嵿攻城獅球團今（2）日宣布，基於整體戰力規劃考量，經雙方充分溝通後，即日起與控衛李漢昇達成共識，提前結束雙方合作關係。而在同一時間，洋基工程籃球隊火速宣布，李漢昇與經驗豐富的前鋒張伯維正式加盟，為後場與外圍火力提供強援。李漢昇本賽季受到傷勢困擾，導致在攻城獅的發揮空間與出賽時間相對受限。攻城獅球團今日表示，儘管場上數據受限，但李漢昇始終在訓練中保持專業與敬業態度。球團強調：「感謝漢昇近兩年對球隊的付出，祝福他未來能在更具發揮空間的環境中，持續展現其身價與價值。」洋基工程籃球隊今日緊跟著宣布與李漢昇達成簽約。現年31歲的李漢昇戰績輝煌，曾於T1聯盟時期達成「單場 16 分、12 籃板、10 助攻」的壯舉，成為聯盟首位寫下本土大三元紀錄的球員。洋基工程總經理錢韋成表示：「漢昇的防守侵略性與外圍火力是我們迫切需要的，他的加入將有效串連團隊進攻。」除了李漢昇外，洋基工程也同步簽下35歲的前鋒張伯維。張伯維上季效力於高雄鋼鐵人，場均能貢獻9.1分，並擁有近37%的三分球命中率。張伯維在加盟後展現強烈企圖心：「感謝球團給我重返職業舞台的機會，我會展現一貫的拼勁，從防守出發為團隊帶來能量。」這波補強過後，洋基工程一次補齊了防守大鎖與側翼射手，大幅提升板凳深度。對於李漢昇而言，從攻城獅轉戰洋基工程，除了能獲得更穩定的上場時間，更有望憑藉其強悍防守，與張伯維一同扮演球隊的關鍵支柱，一同力拚隊史首勝。