▲鄭亦真（右）與老公（左）終於迎來寶貝女兒小桃。（圖／wedding 21韓式婚紗攝影）

元旦寶寶+1！鄭亦真生女、甜曬1家3口

▲鄭亦真順利產女，好友宋逸民、陳維齡不忘暖心支持鼓勵。（圖／中天電視提供）

元旦寶寶降臨！42歲美女主播鄭亦真2022年7月與男友「歐巴」結婚，今（2）日於社群IG宣布昨日誕下女兒小桃，「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛呵護她一輩子！」夫妻倆特別準備女兒的見面禮，「我們準備了台積電的股票給女兒！讓她一出生就成為護國神山的小小股東。」相當大手筆。鄭亦真透過社群分享生女喜悅，字句間盡是升格人母心聲，「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子，謝謝上帝帶著妳來到我跟歐巴爸爸的生命中，因為有妳，讓我們的人生又多了一份豐盛的恩典。」鄭亦真自上月12日起待產，在元旦順利生下小桃，其實產前她心情既緊張又期待，「每天都覺得肚子又往下，走在路上也會小小擔心羊水會破」，因此健保卡跟媽媽手冊幾乎不離身，隨時做好迎接寶寶到來的準備，一舉一動非常謹慎。回憶起懷孕過程，鄭亦真自認很幸運，完全沒有孕吐、水腫或便秘等症狀，甚至連晚上也睡得比懷孕前來的好，不過整個孕期體重增加近20公斤，75公斤成為人生巔峰，她笑喊：「寶寶瘋狂加倍長大，預計生出來會是圓滾滾的寶寶！」鄭亦真也分享待產期間，老公很用心陪伴，「他真的是讓我過著公主般的生活」，十分期待女兒在身邊的模樣，「在折寶寶的衣服時，老公有說這是他這輩子第一次折裙子，還在努力適應。」如今迎來愛的結晶，外界也紛紛獻上祝福。