我是廣告 請繼續往下閱讀

警方列出張文「四大行動」步驟

27歲嫌犯張文於2025年12月19日下班尖峰時段，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈，並持刀隨機砍傷路人，最終墜樓身亡。整起事件共造成包含嫌犯在內有4人死亡、11人受傷，經警方深入調查發現，張文生前並未受到「校園與軍中霸凌」，且根據其雲端資料顯示，在計劃犯案的一年半當中，他從縱火、丟煙霧彈、休息、用餐時間都安排妥當，但唯獨沒規劃逃生路線，因此警方認定張文將這場隨機殺人案，視為一場有去無回的終極計畫，並列出四大行動步驟，確認誠品六樓頂樓就是張文的「終點站」。針對張文犯下震驚社會的隨機殺人案，案發後在台北車站現場出現一名自稱張文哥哥的男子，留下致歉卡片並宣稱其弟是因為過去曾遭受「校園與軍中霸凌」，才導致性格丕變。為了釐清真相並分析張文真實的犯案心態與動機，專案小組隨即展開大規模的背景調查，前往張文曾就讀的虎尾科技大學、服役的空軍無線電通訊中隊，以及退役後任職的保全公司展開調查。經過與張文熟識的同袍、同學及同事訪談後，警方認定張文在就學、服役乃至於工作期間，人際關係並無異常，更完全沒有曾遭受霸凌的具體紀錄或跡象，打臉所謂的「霸凌致偏激」一說。另外，警方調查指出，從張文的雲端資料顯示，其犯罪計畫相當縝密，不僅精確列出了縱火與投擲煙霧彈的時點，甚至連行動期間的休息時刻與用餐細節都經過事先安排，但這份周密的規劃中卻唯獨缺少「逃生路線」的安排，顯示張文將此案視為一場有去無回的終極計畫。根據警方報告指出，起初張文先在中山區多處連續縱火，試圖分散警消的救災資源，隨即攜帶汽油彈、煙霧彈及刀械，徒步前往台北車站M區出口，計畫以投擲爆燃物的方式製造大規模混亂，不過計劃卻出現插曲，在北車遭到旅客余男挺身阻擋，才持刀傷人改變行動模式。計畫受阻後，張文來到捷運中山站外及誠品南西店展開隨機攻擊，鎖定被害人致命要害下手，接連砍死蕭姓騎士、王姓店員。接著張文按照計畫中的最後一步，脫下身上的防護衣物走向誠品六樓頂樓墜樓，因此警方確定該地點就是他預先選定的「終點站」。