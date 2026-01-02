中央氣象署指出因強烈大陸冷氣團威力增強，今（2）晚上北台灣、宜蘭低溫下探10度，體感甚至會來到5至8度。國民健康署署長沈靜芬特別提醒，寒冷的冬季氣候容易使血管收縮、血壓上升，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群務必做好保暖工作，此外，寒流猝死根據胸腔暨重症醫師黃軒指出，主因多與心血管疾病相關，尤其是心因性猝死，心肌梗塞更佔了猝死案例的75~80%不可不慎。
2026年一開始冷氣團接力報到，國民健康署署長沈靜芬特別提醒，氣溫驟降時，血管會自然收縮、導致血壓上升，若本身的慢性病控制不佳，極易誘發心臟病或中風，而根據國民健康署調查顯示，20歲以上國人約有4至7成不自知有三高異常，往往因未及時改變生活習慣或治療，導致憾事發生。
4項生活習慣降低風險
國健署指出，心血管疾病的主要危險因子包括缺乏規律運動、不健康飲食引起的三高、過重或肥胖及吸菸等問題。為此，國健署提出以下4項關鍵建議：
1.定期健檢、嚴控數據：善用成人預防保健服務，並持續監控數據。建議標準為：血壓≦120/80 mmHg、空腹血糖70-99 mg/dL；無併發症民眾的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）應<130 mg/dl。
2.善用「科學算病」知風險：民眾可利用國健署建置的「科學算病館」，輸入健檢數據，預測未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病及高血壓等風險，提早預防。
3.飲食「三低一高」：遵循少油、少鹽、少糖及高纖的飲食原則，避免因過節聚餐暴飲暴食，造成身體負擔。
4.每週運動150分鐘：維持規律運動，每週累積150分鐘的中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車，並多爬樓梯取代搭電梯。
寒流猝死前症
沈靜芬署長強調，寒流期間應特別留意家中長輩，確認是否穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品，做好保暖措施。此外，民眾若發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀；或是無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作的中風徵兆，請務必把握黃金治療期，立即就醫。
醫師也提醒，雖然猝死看似毫無預兆，但事實上，許多患者在事發前數天甚至數週內，身體已有警訊，例如未劇烈運動，但人已異常疲憊，甚至無法完成普通日常活動，都可能是心臟供血不足的猝死前兆，尤其是在寒流來襲之際。
資料來源：中央氣象署、國民健康署
我是廣告 請繼續往下閱讀
4項生活習慣降低風險
國健署指出，心血管疾病的主要危險因子包括缺乏規律運動、不健康飲食引起的三高、過重或肥胖及吸菸等問題。為此，國健署提出以下4項關鍵建議：
1.定期健檢、嚴控數據：善用成人預防保健服務，並持續監控數據。建議標準為：血壓≦120/80 mmHg、空腹血糖70-99 mg/dL；無併發症民眾的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）應<130 mg/dl。
2.善用「科學算病」知風險：民眾可利用國健署建置的「科學算病館」，輸入健檢數據，預測未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病及高血壓等風險，提早預防。
3.飲食「三低一高」：遵循少油、少鹽、少糖及高纖的飲食原則，避免因過節聚餐暴飲暴食，造成身體負擔。
4.每週運動150分鐘：維持規律運動，每週累積150分鐘的中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車，並多爬樓梯取代搭電梯。
寒流猝死前症
沈靜芬署長強調，寒流期間應特別留意家中長輩，確認是否穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品，做好保暖措施。此外，民眾若發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀；或是無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作的中風徵兆，請務必把握黃金治療期，立即就醫。
醫師也提醒，雖然猝死看似毫無預兆，但事實上，許多患者在事發前數天甚至數週內，身體已有警訊，例如未劇烈運動，但人已異常疲憊，甚至無法完成普通日常活動，都可能是心臟供血不足的猝死前兆，尤其是在寒流來襲之際。
資料來源：中央氣象署、國民健康署