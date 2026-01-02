全球麥當勞總部研發出麥當勞有史以來最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，台灣麥當勞表示，即將在2026年1月7日登台開賣，且預計只賣21天（或售完為止），售價單點164元、搭配經典套餐229元，購買套餐就送4塊麥克雞塊。
全球麥當勞總部研發出麥當勞有史以來最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，自2024年起陸續在加拿大、德國等國家開賣，此次選擇在台灣也將開賣。
台灣麥當勞表示，「Big Arch霸牛堡」將於1月7日起至1月27日（或售完為止）限時登台，單點164元、搭配經典套餐229元。只要購買「Big Arch霸牛堡」任一套餐，即加碼送4塊麥克鷄塊，活動期間更同步推出「霸牛堡分享盒」雙人超值組合，一次集結Big Arch霸牛堡、勁辣鷄腿堡、20塊麥克鷄塊與大薯。
「Big Arch霸牛堡」是以芝麻奇亞籽麵包搭配雙層重磅的四盎司安格斯牛肉、三片白切達吉事、新鮮爽脆生菜、酸黃瓜，以及全新炸洋蔥與新鮮切絲洋蔥，再淋上全新獨家的Big Arch霸牛醬，融合奶油、黃芥末與酸黃瓜的香氣，滋味酸甜交織。
台灣麥當勞也宣布推出全新芋頭點心「麥芋球」，自1月7日起至1月27日（或售完為止）同步限定販售，單點66元、套餐加購價59元。
三商炸雞優惠「買一桶送一斤」！炸棒腿6隻99元
三商炸雞則有「買一送一」優惠！即日起至2026年1月5日，買「一桶5隻酷樂雞腿就免費送一斤滋汁腿排桶」，特價333元（原價620元），現省287元、相當於打了54折；另有三款口味的灑粉酥炸棒腿，6隻特價99元、玉米筍特價39元、煉乳銀絲卷特價49元，最多現省50元划算吃。
資訊來源：麥當勞、三商炸雞
我是廣告 請繼續往下閱讀
「Big Arch霸牛堡」是以芝麻奇亞籽麵包搭配雙層重磅的四盎司安格斯牛肉、三片白切達吉事、新鮮爽脆生菜、酸黃瓜，以及全新炸洋蔥與新鮮切絲洋蔥，再淋上全新獨家的Big Arch霸牛醬，融合奶油、黃芥末與酸黃瓜的香氣，滋味酸甜交織。
台灣麥當勞也宣布推出全新芋頭點心「麥芋球」，自1月7日起至1月27日（或售完為止）同步限定販售，單點66元、套餐加購價59元。
三商炸雞則有「買一送一」優惠！即日起至2026年1月5日，買「一桶5隻酷樂雞腿就免費送一斤滋汁腿排桶」，特價333元（原價620元），現省287元、相當於打了54折；另有三款口味的灑粉酥炸棒腿，6隻特價99元、玉米筍特價39元、煉乳銀絲卷特價49元，最多現省50元划算吃。