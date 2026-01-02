今（2026）年冬季雖冷空氣一波接著一波，不過還未達到過寒流等級，今明兩天冷氣團強度估為「強烈大陸冷氣團」，下週又有新一波強冷空氣襲台，氣象專家預估有機會挑戰寒流等級，那麼究竟寒流、強烈大陸冷氣團差在哪呢？中央氣象署解釋，當冷空氣影響台灣時，氣象署將根據「台北氣象站」日低溫來區分，寒流需要台北測站低溫達到10度以下。
🟡寒流、冷氣團差在哪？氣象署一圖秒看懂
今明兩天為入冬首波強烈大陸冷氣團襲台，中央氣象署說明，寒流、強烈大陸冷氣團定義，是當有來自北方的冷空氣影響臺灣時，就會根據「臺北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱
📍寒流：預測台北的「日最低溫」降到攝氏10度或以下。 (封印在被窩！不想出門！)
📍強烈大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度以下。（覺得發抖中）
📍大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度至14度。（開始想縮起來了）
📍東北季風：台北日最低溫高於或等於15度的冷空氣。（覺得涼涼的）
氣象署指出，冬季常見的「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團，因為高空氣流的推動而進入中國大陸，經華中轉向東海及太平洋。因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以就稱為「大陸冷氣團」。而現階段，為了讓民眾便於分辨，「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別等級。
🟡強烈大陸冷氣團、寒流什麼時候來？
中央氣象署預報員葉致均表示，今日受到強烈大陸冷氣團影響，北部、宜蘭整天只有12、13度，其他地區高溫也不超過20度，今晚到明晨是冷氣團最強時段，中部以北宜蘭下探10、12度左右 其他地區13至15度，局部空曠地區會低1-2度，隨著乾冷空氣移入，中南部輻射冷卻明顯，要留意大範圍10度以下低溫。
週日短暫回暖，下週一隨著另一波強烈大陸冷氣團南下，溫度又逐步下滑，下週三、下週四冷空氣最強，中部以北、宜蘭10至12度其他地區13至15度，中南部留意日夜溫差大。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄也提到，下週三（7日）至週六（10日）白天氣溫雖緩升，但入夜氣溫驟降，清晨有創入冬最低氣溫，並挑戰首波寒流的機率。
資料來源：中央氣象署、洩天機教室
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄也提到，下週三（7日）至週六（10日）白天氣溫雖緩升，但入夜氣溫驟降，清晨有創入冬最低氣溫，並挑戰首波寒流的機率。
