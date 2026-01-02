我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「理科太太」陳映彤指控前夫「JOHN」吳哲宇2021年結束5年婚姻後，吳男竟在未經允許的情況下，使用理科太太銀行資料申辦自動扣款，用來繳納兩人在加州聖馬刁郡的房屋稅及水電費等雜費，導致理科太太半年多來，被扣款近新台幣114萬元，雖然吳男辯稱，先前早就約定好聖馬刁房屋費用由理科太太負責，且只是輸入銀行帳號，用來處理私領域的財務事務，否認非法利用個人資料，但北檢不採信，2日依違反個資法將吳男起訴。起訴指出，陳女與吳男在婚姻存續期間，於加州聖馬刁郡共同擁有一處房產。然而，雙方自2021年12月14日正式離婚後，吳男竟在未獲得陳女授權或同意的情況下，擅自於自動扣款頁面，填載陳女的英文姓名及富國銀行帳號資訊。導致陳女的帳戶被用於支付該處房產後續衍生的水電、清潔及保險等各項雜支費用，累計遭扣繳高達3萬6334.62美元（折合新台幣約114萬元），因此憤而向法院提告。在偵訊過程中，吳男強調雙方在婚姻關係存續期間，於聖馬刁及舊金山共同擁有兩處房產，並曾達成明確的財務協議，約定由他負責支付舊金山房屋的相關費用，而陳女則承擔聖馬刁房屋的開支。對於被控非法利用個人資料一事，吳男全盤否認，主張自己僅是單純輸入銀行帳號以處理私領域的財務往來與房產事務，並未涉及其他特定的個人資訊，認為其行為僅屬於履行雙方先前的財務約定，並無不法意圖。檢方在深入調查後指出，案發當時雙方早已結束婚姻關係，彼此之間已無實質的家庭活動可言，且男方在申請自動扣繳手續時，曾明確填寫理科太太的英文姓名及帳單寄送地址，因此檢方並不採信男方說法，依個人資料保護法將吳男起訴。針對這筆涉及3萬6334.62美元的金融帳戶自動扣款爭議，目前銀行已陸續退還陳女3萬3120.77美元。儘管大部分款項已陸續歸還，但在扣除銀行已退回的房屋稅金後，理科太太仍有3213.85美元（折合新台幣約10萬818元）的無端扣繳款項尚未追回。