Dickies驚傳撤出台灣！官網、會員制突關閉

▲Dickies台灣官網目前已直接顯示「官網已關閉，不再對外銷售任何商品」，官方客服專線也無法接通。（圖／翻攝自Dickies官網www.dickies.com.tw）

Dickies恐在1/15前撤櫃！顧客愣爆：太突然了

▲Dickies傳出百貨專櫃將於1月15日前全面撤櫃，官網同步關閉、客服專線無法接通。（圖／翻攝自臉書粉專「Dickies_Taiwan」）

美國經典休閒工裝品牌Dickies於2011年正式進軍台灣市場，但自從去年11月宣布因全球營運策略調整，停止官方商城下單後，會員權益與點數也陸續終止，近期更傳出百貨專櫃將於1月15日前全面撤櫃，官網同步關閉、客服專線無法接通。許多網友證實已從店員口中得知撤台消息，品牌未來是否以其他形式回歸仍不明朗，讓不少長年支持的粉絲感到錯愕與惋惜。去年11月中旬，有網友在Threads轉貼Dickies官方電商公告，內容指出因應全球營運計畫調整，自2025年11月13日凌晨起，官方商城將停止商品下單功能，但既有訂單仍會處理，客服服務也會持續至年底，當時不少消費者對突如其來的公告感到不解，紛紛直呼：「怎麼突然這樣？」隨後，官方LINE也通知會員，點數須於去年12月25日前兌換，未使用將歸零，會員相關權益則於12月31日全面終止。進一步查詢後發現，Dickies台灣官網目前已直接顯示「官網已關閉，不再對外銷售任何商品」，官方客服專線也無法接通。近期再有網友爆料，實體通路也將跟進退場。有消費者表示，他1日元旦前往Dickies門市時，店員透露全台百貨專櫃最晚將於1月15日撤櫃，並提醒喜愛品牌的民眾要把握最後購買機會，尤其連身工作服等熱門品項，outlet已無庫存，僅剩正價櫃可選。另有說法指出，Dickies已轉賣給外商，新公司是否重新布局台灣市場仍未定案。不過，Dickies並非首次傳出撤台，2017年品牌被威富集團收購後，曾一度關閉台灣線上通路，但實體櫃位仍持續營運。如今再度傳出全面撤出台灣，未來是否會以代理、聯名或其他形式回歸，仍有待官方進一步說明。