我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市爆發震撼社會的權勢性侵醜聞。曾榮獲「強化社會安全網」績優督導表揚的高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠，竟被控把公務系統當成「選妃名冊」，鎖定受其督導輔導的未成年弱勢少女下手，利用職權肉搜個資、誘騙外出後性侵得逞。檢方痛批其行徑踐踏社會安全防線，依加重強制性交等重罪起訴，具體求刑10年6個月。起訴書指出，何建忠身為心理衛生中心最高層級主管之一，負責推動心理健康、家暴、兒虐、性侵害與精神疾病等個案管理，本應站在保護弱勢的第一線，卻反而濫用公務權限登入資料庫，鎖定未成年被害少女，進一步對其社群平台、電子郵件進行肉搜，掌握個資後主動接觸。檢方調查，何男於去（2025）年6月23日鎖定少女後，以通訊軟體傳送「高雄約會嗎」、「零用錢需要嗎」等訊息，並營造掌握其不雅影像的假象，使少女心生恐懼而不敢拒絕。6月30日傍晚，何男將少女騙出門後，直接載往汽車旅館性侵。過程中少女不斷哭喊反抗，仍遭強行性交得逞。案後，何男甚至企圖淡化重罪，刻意營造「性交易」假象，雖遭少女拒收，仍將3600元現金強行塞入其隨身包包內。檢方認為，此舉顯示其犯後毫無悔意，反而試圖以金錢掩飾性侵行為，態度惡劣。檢警進一步還原何男的「狩獵模式」時發現，他曾在短時間內大量查詢公務資料，單日查詢數十筆甚至上百筆個資，並針對被害少女進行長時間、系統性的追蹤蒐集。更令外界譁然的是，案發後同樣任職於衛生局的何男妻子，竟涉嫌將少女的報案進度私下傳送給何男，已被列為共犯偵辦。檢方也指出，何男今年7月才剛通過國立中正大學犯罪防治研究所碩士論文口試，對犯罪預防與法治原理理應瞭若指掌，卻知法犯法，將本應保護的未成年個案視為洩慾工具，對社會安全網造成嚴重破壞。檢方因此依公務員假借職務機會故意對少年犯強制性交罪，以及違反個人資料保護法利用個資罪，向高雄地方檢察署所屬法院提起公訴，並建請法院從重量處有期徒刑10年6個月。全案移審後，高雄地院裁定以20萬元交保，並限制住居、出境出海8個月。