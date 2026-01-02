我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 115年大專青年學生公部門寒假工讀計畫。（圖／台南市政府研考會）

為協助青年學生提早累積職場經驗、實地了解市政工作並培養正確職場觀念，臺南市政府辦理「115年大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，由18個局處提供共27個工讀名額，工讀期間為115年1月12日至2月10日，薪資合計新臺幣29,500元。台南市府表示，市長黃偉哲重視青年職涯發展，並持續推動青年公共參與。市府自113年起由研考會首度統籌整合各局處，開放非暑期工讀職缺，逐步建構青年接觸市政、累積職場能力的重要管道。115年續推出寒假工讀計畫，誠摯邀請設籍本市且就讀國內各大專院校及研究所之在學學生，以及非設籍本市但就讀於本市各公私立大專院校及研究所之在學學生踴躍報名。研考會主委王效文表示，本次職缺由秘書處、衛生局、農業局、研考會、交通局、都發局、新聞處、經發局、文化局、水利局、教育局、觀旅局、民政局、財稅局、環保局、體育局、社會局、工務局等18個局處提供，工作內容涵蓋行政文書、旅遊服務、社群經營等，十分適合青年透過工讀了解市政運作並獲取生活補助。研考會說明，本計畫採現場報名、現場審件面試方式辦理，時間為115年1月8日（四）上午，地點在臺南市政府永華市政中心10樓東側小禮堂（安平區永華路二段6號）。報名資格方面，凡「設籍臺南市且就讀國內各大專院校及研究所之在學學生」，或「非設籍臺南市但就讀於臺南市各公私立大專院校及研究所之在學學生」均可報名。