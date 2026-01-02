我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基在這個休賽季又一次成為了球迷眼中的「放羊孩子」。原先被外界視為日職西武獅強投今井達也最熱門的落腳處，沒想到劇情在最後一刻急轉直下，隨著今井正式宣布加盟休士頓太空人，這支條紋軍團再次在關鍵爭奪戰中敗下陣來。消息一出，洋基社群平台瞬間炸鍋，無數憤怒的球迷湧入留言區，將矛頭指向球團高層與總管凱許曼（Brian Cashman）。根據《ESPN》名記者帕桑（Jeff Passan）率先披露的消息，今井達也最終選擇了休士頓而非紐約。這對原本期待補強先發輪值的洋基迷來說，無疑是當頭棒喝。社群網路上隨即充滿了對洋基的嘲諷與謾罵。有非洋基迷幸災樂禍地留言：「太空人這筆簽約太神了！雖然我是白襪迷，但只要沒去洋基就是爽，坐等看他在大聯盟大殺四方。」而心碎的洋基迷則展現了「因愛生恨」的戰力，各種迷因圖（Meme）洗版留言區。有球迷貼出嘲諷圖片寫道：「這就是洋基制服組現在的樣子，就是一群小丑。」更有人毫不留情地批評：「洋基又輸了，這支球隊現在根本就是個笑話，有夠搞笑。」除了宣洩情緒，更多球迷將砲火集中在總管凱許曼的談判策略上。有憤怒的評論指出：「凱許曼到底在幹嘛？還在為了貝林傑（Cody Bellinger）的合約年限斤斤計較嗎？省那一點錢，結果好投手都被搶光了！」甚至有球迷質疑球隊的運作狀態，反諷道：「請問洋基今年有參加休賽季嗎？還是全隊都在放假？」、「凱許曼的日曆是不是還停在2025年？」這些留言充分顯示出球迷對於球團「雷聲大雨點小」、長期在自由市場猶豫不決的態度已感到極度不耐。今井達也上季在日職繳出防禦率1.92、每局被上壘率（WHIP）0.89 的鬼神數據，且在163.2 局中狂飆178次三振，被視為能立即強化輪值的即戰力。如今這塊重要拼圖被死敵太空人奪走，洋基不僅少了一位強投，競爭對手還因此變強，這也難怪紐約球迷會如此集體崩潰。儘管外界評估洋基在2026賽季仍具競爭力，但在總教練布恩（Aaron Boone）執教風格備受質疑、補強又頻頻受挫的情況下，這股來自球迷的怒火恐怕短時間內難以平息。