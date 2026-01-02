我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市工務局為確保市民消費與公共安全，將在1月6日起啟動春節前公共安全專案聯合稽查，針對春節大型賣場、百貨公司及視聽歌唱場所等共計60家人潮密集場所進行抽檢。楊欽富今（2）日指出，稽查重點聚焦於影響建築公共安全事項，若查獲業者有將貨品、雜物或攤台放置於安全梯、防火門、直通樓梯、防火區劃等逃生避難動線，致嚴重影響建築安全情形無法立即改善者，將依《建築法》相關規定予以裁處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，並持續要求改善，如情節重大者不排除勒令停止使用。工務局指出，年底至春節期間，各大賣場及消費場所應確實維持逃生動線暢通，並確保防火區劃鐵捲門、常閉式防火門等設施設備正常運作，以保障消費者生命安全。本次專案稽查除工務局主責外，亦邀集相關專業公會共同參與，並結合本府消費者保護官同步進行抽查，從建築安全與消費權益雙面向把關，提升整體公共安全水準。工務局進一步說明，檢查項目包括：緊急出入口、避難層出入口、安全梯或特別安全梯、室內走廊、防火區劃鐵捲門及常閉式防火門是否可正常自動關閉等。針對已完成稽查之場所，後續仍將不定期派員複查，呼籲業者勿心存僥倖，務必落實自主管理。工務局也提醒，市民若發現公共場所疑有影響公共安全情形，可撥打市府服務專線1999通報，市府將即時派員查處，共同維護安全、安心的消費環境。