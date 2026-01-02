我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中共軍演：近一年網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）

▲藍綠同溫層社群：中共軍演相關貼文 貼文數據分析（圖／QuickseeK提供）

▲藍綠兩黨：中共軍演議題 網路正負面聲量與好感度（圖／QuickseeK提供）

2025年底、12月29日，中國解放軍東部戰區無預警宣布發動「正義使命-2025」環台軍演，演習範圍涵蓋台灣海峽及周邊北部、西南、東南、東方五大海空域，並於5處海域進行實彈射擊，引發區域緊張、國際關注。總統賴清德要求相關單位「沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對」，對中國執意以軍事威嚇挑釁區域安全與國際秩序，表達最嚴厲譴責；國民黨主席鄭麗文則說，賴清德不斷挑釁、踩紅線，台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉。中共自2022年起為了反制美國時任眾院議長的裴洛西訪台，展開首度環台軍演，至今進行7次環台軍演，今年有4月、12月兩次。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察近一年來中共軍演的網路聲量趨勢，4月時的軍演雖也引來4.4萬於則討論，但12底這一次因為演習規模更勝以往、演訓區域更接近台灣，解放軍還出新招發布海陸空無人載具的軍事影片等，讓網路聲量一舉衝破9.6萬則，討論度遠勝以往。觀察藍綠同溫層社群對12月底這次中共軍演的相關貼文數據，在兩天中，藍營社群的貼文有31篇、互動數1萬8724次，綠營社群發文數多得多，有72篇、互動數2萬7908次。分析兩方發文的論述方向，由於單篇貼文常同時涵蓋多個主題，因此在重複歸類下，藍營的發文內容當中，有35%的貼文歸咎賴清德「挑釁引戰」與言行不一，32%關心軍演實況直播、具體威脅細節與警示，20%討論國軍內部管理、檢討霸凌案與薪資待遇，16%進行國內政黨攻防（護航甫自上海返台的蔣萬安、民眾黨反擊），13%是疑美論、質疑軍購與外國勢力。整體而言，藍營社群的論述方向不直接譴責中共軍演本身，而是將軍演的「起因」歸咎於綠營的發言挑釁；對內則避開雙方軍力對比的直接討論，轉而聚焦於國軍內部的「霸凌案」與「薪資爭議」，試圖削弱執政黨「抗中保台」的道德正當性。綠營的貼文部分則轉守為攻，有27.1%的文章在嘲諷蔣萬安「雙城論壇」失效與被打臉，24.3%力挺國軍、展示軍事信心與感謝前線，20%抨擊藍白阻擋國防預算、弱化台灣防衛，15.7%指控在野黨是「中共同路人」與在地協力者，12.9%反制認知作戰、協助官方闢謠與演算法動員，10%反駁「挑釁論」、定調中國為惡鄰霸凌，8.6%宣傳國際支持與地緣政治分析。面對軍演壓力，綠營並未陷入兩岸政策的被動辯解，而是主動將壓力轉嫁給剛結束訪中行程的台北市長蔣萬安，及在立法院阻擋軍事特別預算的在野黨，成功將「外部威脅」轉化為「政治動員」能量。進一步分析藍綠兩黨針對中共軍演議題的網路正負面聲量與好感度，藍營對此議題的好感度0.24、綠營0.25，好感度都差不多低，顯然朝野政黨互打激烈。藍營負面熱門話題來自民進黨中央的攻擊「蔣萬安前腳剛走，後腳中國就軍演」「持續阻擋國防預算後 鄭麗文已換到『鄭習會』門票？」以及綠委沈伯洋的質疑，他說，共軍突襲是軍演壓境，藍白卻持續在立法院阻擋攸關國防的關鍵法案，質疑在野黨的政治選擇「與國家安全背道而馳」。綠營負面熱門話題部分，則包括民眾黨主席黃國昌酸，賴清德才接受專訪稱中共沒實力，中共就立刻軍演。國民黨主席鄭麗文對賴清德批判也成為綠營負面熱門話題，此外還有藍營側翼粉專就我國軍軍備問題提出質疑，綠營說要做好準備確保國安無虞，結果國軍「勇虎」戰車就傳出不明原因冒出濃煙，搞得官兵要自己救火。從網路輿情分析來看，中共軍演讓國內網路也很熱鬧，但朝野雙方的好感度都不高，雙方吵吵鬧鬧。軍演對國家安全造成威脅，朝野政黨卻沒能團結一致對外，只是增加了相罵本、打口水仗，實質的政務推動、預算審理工作卻一點進度也無，沒能進入理性審查討論階段，實非人民之福。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com