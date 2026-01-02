2026年寒假，「老房子，動手玩——眷村老屋兒童藝術體驗營」將於空軍三重一村文化園區展開。活動以保存完善的眷村歷史建築與生活地景為學習場域，結合園區內多元職人工坊與創作空間，邀請藝術家與專業教師共同規劃，2026年1月26日至2026年2月13日打造為期三週的兒童藝術體驗營。
孩子將在老屋的光影與故事中，透過實際動手操作與感官體驗，重新認識藝術、生活與土地之間的連結。
跨域藝術 × 職人工坊，引導孩子用雙手探索世界
本次冬令營課程橫跨攝影、香氛、布作、美術與陶藝等多元領域，課程分別於園區內不同職人工坊進行，包括：攝影課程於「菁桐照相館」，引導孩子以藍晒與手機攝影觀察日常風景；香氛創作於「茉田蒥香」，體驗氣味與創作的結合。
布品創意於「双生緣手作坊」，以縫製與布作培養耐心與美感；繪畫課程於「樓上那間畫室」，鼓勵自由創作與視覺表達；陶藝體驗則在「WUWU工坊」進行，讓孩子實際接觸土與火，完成專屬作品。
課程採引導式教學，尊重每位孩子的個性與節奏，透過特殊素材與傳統技藝的轉譯，培養創造力與感受力。
在眷村留下創作記憶，為成長累積美感養分
「老房子，動手玩」不只是藝術課程，更是一段在歷史空間中發生的成長經驗。主辦單位期盼孩子在冬令營期間，走進老屋、認識職人、親手創作，將眷村文化轉化為屬於自己的記憶與作品。
活動即日起開放報名（報名點此），對象為國小一年級至六年級學童，每梯次五人開班，讓孩子在小班制、溫暖陪伴的學習環境中，度過一段充滿創意與感受力的寒假時光。
