▲維多利亞瓊斯（左一）2017年陪父親湯米李瓊斯（中）出席東京影展。（圖／美聯社）

▲湯米李瓊斯在好萊塢佔有舉足輕重的地位。（圖／美聯社）

好萊塢知名男星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多利亞（Victoria）曾經和父親演出《MIB星際戰警II》，她於美國時間（1）日被發現陳屍舊金山豪華飯店，享年34歲，初步調查現場沒有他殺跡象，目前維多利亞的死因尚未明朗，父親湯米李瓊斯也沒有發表任何聲明。根據外媒報導，消防部門的發言人表示，元旦當天凌晨2點52分接到舊金山費爾蒙飯店的報案電話，救護人員先指示通報人員為湯米李瓊斯女兒進行心肺復甦術，不過仍然回天乏術，維多利亞被發現時已經失去意識和生命跡象，案件已經移交給舊金山警察局和法醫進行進一步調查。維多利亞是湯米李瓊斯和第二任妻子所生的女兒，年輕時，維多利亞曾經追隨父親的腳步，短暫於影壇活動，她9歲時在父親的代表作《MIB星際戰警II》客串演出，為其首部作品，2006年上映、湯米李瓊斯執導的《馬奎斯的三場葬禮》維多利亞也有演出，湯米李瓊斯更以該片奪下坎城影帝，維多利亞生前也常常陪同父親出席電影首映等公開活動。現年79歲的湯米李瓊斯縱橫影壇數十年，以沉穩內斂的演技與鮮明個人風格聞名，曾經以電影《絕命追殺令》榮獲奧斯卡最佳男配角獎，代表作還有《礦工的女兒》、《誰殺了甘迺迪》《MIB星際戰警》系列、《險路勿近》及《林肯》等。湯米李瓊斯除了演員身分外，他也執導並主演《馬奎斯的三場葬禮》，展現多元電影才華，在好萊塢影壇佔有舉足輕重的地位。