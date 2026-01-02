我是廣告 請繼續往下閱讀

冷氣團接連報到，寒冷的冬季氣候使各地氣溫偏低，國健署提醒，3類患者要留意頭頸跟四肢保暖。台大醫院急診醫學部主任張維典提醒，冷氣團今晚至明天清晨溫度會持續下降，因此接下來2、3天需要密切注意。氣溫驟降時，血管會自然收縮、血壓上升，若慢性病控制不佳，容易增加心血管急性發作風險。國健署指出，低溫防護不只是注意保暖，慢性病防治更是重要關鍵，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子包括缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高，如高血壓、高血糖及高血脂、過重或肥胖、吸菸等問題。國健署調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自知，造成民眾不及改變行為或進行治療，導致心臟病、中風或其他三高慢性病的發生。國健署建議，民眾定期健檢控制三高、健康飲食「三低一高（少油、少鹽、少糖及高纖）」飲食原則，避免因過節聚餐暴飲暴食，維持均衡營養。國健署提醒，要每週累積150分鐘的規律中度身體運動，留意心臟病或中風徵兆等。若民眾發現心臟病症狀，如胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀，還有中風徵兆，像是無法完成「微笑、舉手、說你好」任一個動作就要留意。張維典也表示，通常天氣較冷的當下，大家比較會躲在家裡，而冷氣團正好是今晚至清晨，但接下來2、3天確實要密切注意。張維典說，寒流通常要注意心血管疾病、心肌梗塞、中風或心因性猝死，還有呼吸道疾病等要特別留意。