一名網友日前在台北市信義區停車，雖車輛停放在車格內，卻因輪胎壓線被員警以《道路交通管理處罰條例》第56條「停車方式不依規定」開罰，讓他發文示警駕駛們注意，貼文立即引發熱議。北市停管處對此表示，未來將勘查現場，評估在不影響車位數下調整格位尺寸。法規也明定，不論壓白線或紅線，只要車體任何部分越線即屬違規，也有警方指出，只要車輛未完全停在格線內，就可依法告發，提醒駕駛停車時需特別留意，避免誤踩地雷。
汽車停在車格內！他1原因收到罰單傻眼：居然都不知道
「第一次停在停車格裡面被開單！」一名網友近日在Threads發文分享自身經驗，指出自己將車輛停放在台北市信義區忠孝東路五段372巷一帶的路邊停車格，怎料仍收到罰單，事後查詢才發現，只要車輛壓到白線，就會被認定為違規停車，讓他自嘲：「看來我駕照應該用雞腿換的，我居然都不知道。」
從照片來看，原PO的車輛左側前後輪皆壓在車格線上，前輪略微超出格位範圍，被員警依《道路交通管理處罰條例》第56條1項9款「停車方式不依規定」開罰，讓他錯愕發文示警：「被開肯定是違規在先了，沒什麼好抱怨的，只是提醒大家停車要多多注意喔～不要跟我一樣搞笑了。」
貼文曝光後，引發大量討論，不少網友直呼第一次知道這項規定，「有點太過了，吹毛求疵」、「我承認我也不知道」、「我開車開了20年也不知，謝謝分享讓我長知識」、「感謝你提供這麼棒的資訊，第一次聽到」、「這樣開單真的太嚴苛」。
也有人提醒，若車格設計本身不符規定，可嘗試提出申訴，「超線你要看你右邊有沒有停到底，很多停車格是不合規定可以撤單」、「若確定自己壓線不嚴重且不影響通行，可以申訴，但成功與否不一定」。
不少駕駛則憤怒抱怨，「台北市的停車格真的很小⋯本來以為是另一側比較小，移過來還是一樣」、「台北市有些停車格尺寸真的很鳥」、「有些停車格根本不知道在畫什麼鬼！用幾十年前的標準，現在一堆大車停不下」、「停車格小還不是難事，就怕停車格旁邊一堆障礙物，要正常停進去就會把車子刮的體無完膚了」。
停車格內還收罰單太嚴苛！北市停管處回應了：將評估調整車格長度
對此，根據《華視新聞》報導指出，北市停管處企劃科科長梁力元回應，為避免類似爭議，後續將派員到現場實地勘查，在不影響整體可停車位數的前提下，評估是否調整停車格長度。目前台北市路邊停車格多依法規，以長5公尺、寬2公尺為設計基準，若條件允許，會進行修正。
依現行規定，停車格寬度約為2至2.5公尺、長度約5至6公尺，而原PO遭開罰的車位屬於2公尺寬、5公尺長的較小型車格。也有員警指出，只要車輛未完全停在格線內，不論幅度大小，值勤員警依法都可開單，未來是否調整相關執法認定，仍有待主管機關研議。
他停車格內被開單上法院提告！結局竟敗訴：違規成立
事實上，類似案例並非首次發生。高雄市交通局曾舉例，有駕駛將車停在卸貨停車格內，刻意讓車輪避開紅線，卻仍被開立紅線違停罰單。事後申訴才得知，問題出在車頭前懸部分超出紅線範圍。
該名駕駛不服，提起行政訴訟，主張四個車輪都在格內，僅車頭微幅超出，且認為警方拍照角度造成視覺誤差，請求撤銷罰單。不過法院審理後認定，紅線標示清楚明確，一般用路人均可辨識，且從警方照片可清楚看出車頭確實占用紅線範圍，只要車輛任何部位壓線即構成違規，最終判決駕駛敗訴，須繳納900元罰鍰。
交通局也提醒，依內政部警政署92年10月21日警署交字第0920149705號函釋，只要車輛停放時占用禁止停車線，不論是在紅線內側、外側，或僅是前後懸部分越線，違規即成立。依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，紅線違規停車可處600元以上、1200元以下罰鍰，駕駛停車時務必提高警覺。
資料來源：Threads、高雄市交通局、《道路交通管理處罰條例》、新北市政府交通局
停車格內還收罰單太嚴苛！北市停管處回應了：將評估調整車格長度
