我是廣告 請繼續往下閱讀

▲六都2016年至2025年買賣移轉棟數變化一覽，2025房市交易量創近8年新低紀錄。（圖／台灣房屋提供）

中壢強勢封王！「脫北者」湧入桃園成量能避風港

▲六都 2025 年 12 月買賣移轉量行政區明細。桃園中壢區以全年 8113 棟的驚人成績，強勢奪下 中壢房市冠軍 寶座，桃園區也以 7415 棟緊追其後，雙核心表現成為全台唯一避風港。（圖／台灣房屋提供）

金龍海嘯衝擊！政策善意難敵全年急凍格局

2026年鴨子划水 專家：價格不降，春燕難回

▲2025 年 12 月六都移轉量呈現「月增年減」格局。雖然年底交屋潮帶動月增率反彈，但受 第七波信用管制影響，與去年同期相比仍呈衰退，終場 2025房市交易量創下8年新低。（圖／中信房屋提供）

2025年房市在「金龍海嘯」下正式收官。受，全台表現急凍，六都全年合計僅20.4萬棟，。然而，市場冷熱格局出現大洗牌，桃園市中壢區以年交易逾8000棟奪下，宣告房市版圖已從高價雙北正式轉向平價剛需區。桃園市中壢區以8113棟奪全台之冠，桃園區7415棟緊追其後。全年交易量寫近8年新低，南部高雄、台南年減約3成最慘烈。桃園憑藉成熟重劃區與親民房價吸引「脫北者」，跌幅相對收斂。專家看衰2026年，若房價不鬆動，信用管制恐難鬆手，房市難見春燕。觀察2025年表現，過去由雙北行政區爭霸的局面出現變動。桃園中壢區憑藉逾8千棟產值榮登 中壢房市冠軍。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，中壢與桃園區擁有多個成熟重劃區，加上親民房價持續吸引「脫北者」移居，在歲末交屋潮帶動下，令桃台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也指出，桃園雙核心具備成熟生活機能，且近年交通建設逐步到位，在全台量縮趨勢下，這類具備穩定剛性需求的行政區，量能回補速度明顯優於其他高單價區域。2025年房市之所以創下 2025房市8年新低，主要動能來自 第七波信用管制影響。中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然12月交易量能因政府對自住族群釋出政策善意（如新青安調整、換屋族寬限期等），加上賣方抱持「落袋為安」心態使議價空間增加，帶動近期買氣回升；但縱觀全年，房市仍難掩信用管制帶來的強烈衝擊，導致住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則分析，在銀行房貸水位吃緊與買方對價格修正期待升高的大環境下，南部熱區退潮最為明顯。，顯示針對 2026房市預測，業界普遍認為景氣難見春燕。徐佳馨直言，全台年度買賣移轉棟數恐難保26萬棟大關，海嘯餘波延續多久，端看市場價格是否鬆動，若跌幅未達主管機關標準，信用管制措施恐難以鬆綁。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也認為，打炒房環境短期內並未轉變，，整體市場仍待銀行房貸水位緩解、全球政經局勢與兩岸地緣政治風險明朗化後，房市方具備實質回溫的動能。