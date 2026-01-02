我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部長林佳龍在臉書感性發文，向長期在第一線守護社會安全的保全夥伴，表達誠摯謝意。他指出，台灣的治安水準，時常獲得國際友人讚譽，這份榮耀除了歸功於國民素質，更應感謝無數在社區、醫院、銀行及車站默默付出的保全人員，他們在關鍵時刻挺身而出，是維持社會秩序與安定的無名英雄。回顧與保全產業的深厚淵源，林佳龍提到2015年擔任台中市長期間，率先將12月30日訂為「台中市保全日」，並於2020年進一步推動內政部核准，使其升格為「全國保全日」。他也堅持年年出席慶祝活動頒獎，就是希望社會大眾能看見保全對國土安全不可或缺的貢獻。林佳龍提出保全產業兩大期許。首先是智慧轉型，鼓勵結合AI科技提升預警與判斷的精準度，減輕第一線人員負擔，並放大專業價值；其次是深化全社會防衛韌性，期待保全系統能成為守護國家關鍵基礎設施的最佳夥伴，轉化為民防力量最可靠的延伸，共同構築國家安全的堅實防線。林佳龍強調「英雄不一定都穿著斗篷」，再次致敬所有用專業守護社區、場域乃至於國家的保全夥伴。他感性表示，這群守護者是社會安心的力量，未來政府也將持續與產業攜手，讓保全專業在國家安全與社會防衛中發揮更大的影響力。