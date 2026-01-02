我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋羽葤（如圖）參加世聯體育UWSG世紀自然職業賽，以素食者身分大練健美。（圖／世聯體育大會提供）

▲宋羽葤（如圖）歷經45天魔鬼備賽期，笑說：「不是在健身，就是在去健身的路上！」（圖／世聯體育大會提供）

宋羽葤豁出去！藝人宋羽葤日前遠赴香港參加世聯體育UWSG世紀自然職業賽，以素食者身分大練健美，希望透過站上舞台，讓更多人看見：「女性也能在素食飲食中持續訓練、雕塑線條，展現力量與自信。」從訓練開始到完賽，宋羽葤靠著快走、騎腳踏車、打羽毛球等有氧運動，歷經45天魔鬼備賽期，大減1.5公斤的脂肪，「不是在健身，就是在去健身的路上！」宋羽葤日前遠赴香港參加世聯體育UWSG世紀自然職業賽，以素食者身分大練健美，從訓練開始到完賽，靠著快走、騎腳踏車、打羽毛球等有氧運動，大減1.5公斤的脂肪，「現在的肩膀線條和手臂三頭肌是我最喜歡的，減脂過程身形一定會有所變化，但透過上半身與背部訓練，身體比例與線條更清楚，姿態也比以前更挺！」宋羽葤談到訓練過程，「前一個月為增肌期，採取三天訓練一天休息的節奏，每次進行約兩小時重量訓練與一小時有氧」，運動量比以往提升三倍，為了讓肌肉生長，蛋白質攝取也相應提高，她坦言：「密集訓練加飲食控制，又夾帶壓力與睡眠不足，讓原本低血壓的我變得容易煩躁，每天起床面對痠痛的身體，是最大考驗。」宋羽葤原本對是否參賽仍在猶豫，但想到若能藉由自己的參與，推廣素食以及女性運動風氣，於是在比賽前最後階段下定決心投入備賽，她歷經45天魔鬼備賽期，笑說：「不是在健身，就是在去健身的路上！」最終以素食者身分在經典連身泳裝模特兒組別獲得「UWSG經典連身泳裝模特兒」項目，取得進入職業健美比賽入場券。宋羽葤更喊話，希望藉由自己的參賽經驗，讓更多人看見「植物飲食也能練出力量與線條」，並鼓勵女性勇敢踏入重量訓練與運動領域，強調吃素與長肌肉並不衝突：「只要攝取足夠的植物性蛋白質，例如豆腐、豆漿、植物蛋白粉，甚至在蔬菜與堅果裡也能獲得蛋白質，最重要的是心念與持續行動」，傾聽身體狀況讓身心健全。