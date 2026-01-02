我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，查出4艘遊艇曾停靠基隆碧砂漁港，替集團搬運違禁品，檢調警另循線追出，太子集團於太平洋島國帛琉某度假村經營跨國網路博弈，成立水房洗錢。今指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站等單位執行第五波搜索行動，搜索國安局退休校級軍官石濱芳等3人相關處所共4處所，並通知、拘提相關被告7人到案說明。太子集團主席陳志涉於香港成立博高公司購買遊艇，用來搬運違禁品，其中有4艘遊艇2020年到去年間頻繁停泊於基隆碧砂漁港，當時為方便管理，於我國成立玄古管理顧問公司遊艇。檢調警追查發現遊艇後續駛離，停靠帛琉，循線查出帛琉也是太子集團洗錢據點，新冠肺炎疫情期間，集團透過旅遊業者牽線，低調在帛琉某度假村內設立博弈據點，藉觀光與娛樂名義掩護，將不法資金透過賭博、兌碼等方式漂白。據了解，國安局校級軍官石姓被告多年前退伍轉職當台商，前往帛琉發展水上旅遊業，新冠肺炎期間、2019年旅遊業發展蕭條，石涉嫌提供旅業場地作為「詐騙水房」供太子集團位於帛琉的博弈產業使用作用，疑由江姓水房成員負責與石男接洽使用場地，或協助大陸核心幹部在帛琉旅遊玩樂。檢方今追查帛琉博弈相關犯罪，不排除涉國安法等可能性，將積極釐清相關事宜。北檢今指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站等單位，執行第五波搜索行動，搜索石姓被告等3人之相關處所共4處所，並通知、拘提石濱芳、江友志相關被告7人到案說明。檢方11月起偵辦，歷經4波搜索拘提專案，迄今累計8人羈押獲准，持續溯源追查中。羈押被告天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，及協助管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。美國資料顯示，太子集團透過「Grand Legend International Asset Management」公司，和帛琉當地組織犯罪份子Wang Guodan（王國丹）合作，在帛琉的Kayangel州和帛琉機場投資租地；Rose Wang是帛琉的飯店業者，也是跨國組織犯罪協助者，曾協助太子集團在帛琉建立商業據點，取得帛琉恩格貝拉斯島99年租約，開發豪華度假村。專案小組追查，太子集團涉利用境外公司在台設立OBU帳戶，匯入贓款至天旭國際與尼爾公司在台洗錢；太子集團另在台設有「現金流組織」，王俊國涉轉交集團轉匯的現金給天旭公司，疑支付陸籍高階幹部來台開銷。