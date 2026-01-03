內政部揭露青埔單價衝上 8 字頭，桃園市長張善政則宣布推動全台首創的「桃園可負擔住宅」，目標鎖定「桃園 2 字頭房價」。對此，愛山林（2540）董事長祝文宇直言質疑其造價與品質，直言：「我不相信！」而《591 新建案》總編輯李忠哲則認為若土地成本歸零則技術可行，並點名桃園捷運宅 A20、A21 周邊為未來熱點。

📍 本篇報導重點摘要
  •  祝文宇質疑：營建成本高漲，2 字頭價格可能連造價都不夠，除非犧牲建築規格。
  •  李忠哲分析：透過容積獎勵捐建模式，該部分建坪土地成本趨近於零，技術上能開出 2 字頭。
  •  潛力地區：專家看好機捷沿線，特別是桃園捷運宅 A20、A21 站周邊具就業與價格優勢。
  •  管理風險：政策禁售雖能防炒作，但政府需克服「人頭戶」與「違規出租」的勾稽難題。

▲第一波108戶、2字頭的可負擔住宅最快將在下半年釋出。圖為航空城安置住宅內部空間實景照。（圖／桃園事臉書）
▲桃園市推2字頭「可負擔住宅」，以提升基礎容積20%為條件，吸引大眾運輸軌道沿線開發商響應，其中增加的一半容積要捐作可負擔住宅，室內空間需為2房至3房型。圖為航空城安置住宅內部實景照。（圖／桃園事臉書）
祝文宇直言造價不夠：不相信蓋得出來

針對桃園市政府擬利用「桃園航空城安置住宅」配售餘屋轉作首波「桃園可負擔住宅」，喊出每坪 20 幾萬元的低價。桃園市政府住宅發展處住宅規劃科科長黃春霖接受《NOWNEWS今日新聞》電話訪問表示，目前首波確認有 108 戶，即航空城安置住宅的配餘戶，另外未來3-4年在A20、A21及中壢體育園區還有 3000 戶規劃

然而，愛山林董事長祝文宇日前在法說會後，面對《NOWNEWS今日新聞》記者提問對桃園可負擔住宅的看法時，他直言：「我不相信，等他蓋出來再說」。

為何祝文宇有如此強烈的質疑？他分析說，以目前的營建成本，每坪 20 幾萬可能連造價都不夠除非是蓋五樓的公寓，且犧牲地下室開挖深度與車位數量才有可能。祝文宇強調，他不擔心市場衝擊，因為消費者最終會選擇建商品牌的品質，而非僅看低價。

▲愛山林（2540）法說會直擊：董事長祝文宇（左）針對 2025 年千億餘屋定調「2026 讓利策略」，並點名看好 A7 重劃區地板價。圖右為愛山林建設總經理祝藝。（圖／記者徐銘穗攝 2025.12.30）
▲愛山林（2540）在機捷A7站購入6700坪大基地，祝文宇十分看好A7未來發展潛力。對於桃園市府推「可負擔住宅」，祝文宇不認為會衝擊區域房價。圖為祝文宇在愛山林2025年12月30日法說會現場畫面。（圖／記者徐銘穗攝）
591 總編：獎勵容積捐建　土地成本歸零是關鍵

591 新建案總編輯李忠哲則持有不同看法，他認為桃園市政府推動的「桃園可負擔住宅」在成本結構上是可行的。針對市府規劃以提升基礎容積 20% 為誘因、要求開發商捐出其中 10% 充當房源，李忠哲分析，這代表該部分取得的建坪土地成本對政府而言近乎為零，計算成本時僅需考慮建築成本，這與蓋社宅概念類似。預計潛在區域市價約每坪 40 到 50 萬，若政府能開出「桃園 2 字頭房價」，對購屋族具備極大誘因。

李忠哲進一步點名，未來潛在推案地點極可能位於機捷沿線，如「桃園捷運宅 A20、A21」站周邊，因為該區鄰近中壢工業區與內壢，適合在地工作者。但他提醒，該政策要求原價賣回給政府，雖斷絕投資獲利，但管理上需嚴防人頭戶與違規出租問題。目前租屋市場不透明，銀行或政府在查核違規行為上仍有難度。

▲591新建案總編輯李忠哲表示，雖然目前全台開價仍定錨在高點。（圖／記者徐銘穗攝）
▲591新建案總編輯李忠哲認為，桃園可負擔住宅潛在區域市價約每坪 40 到 50 萬，若政府能開出「桃園 2 字頭房價」，對購屋族具備極大誘因。（圖／記者徐銘穗攝）
比較項目 祝文宇（愛山林董事長） 李忠哲（591新建案總編）
可行性評價 質疑可行性，直言不相信 技術上可行，地價是砍半關鍵
產品規格 恐犧牲地下室、車位或蓋五樓公寓 具市價 5 折優勢，競爭力極強
未來熱區 認為品質規劃難與民間競爭 看好桃園捷運宅 A20、A21 潛力
政策隱憂 擔心品質難與民間產品競爭 需嚴防人頭戶與違規出租行為

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 
