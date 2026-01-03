內政部揭露青埔單價衝上 8 字頭，桃園市長張善政則宣布推動全台首創的「桃園可負擔住宅」，目標鎖定「桃園 2 字頭房價」。對此，愛山林（2540）董事長祝文宇直言質疑其造價與品質，直言：「我不相信！」而《591 新建案》總編輯李忠哲則認為若土地成本歸零則技術可行，並點名桃園捷運宅 A20、A21 周邊為未來熱點。
• 祝文宇質疑：營建成本高漲，2 字頭價格可能連造價都不夠，除非犧牲建築規格。
• 李忠哲分析：透過容積獎勵捐建模式，該部分建坪土地成本趨近於零，技術上能開出 2 字頭。
• 潛力地區：專家看好機捷沿線，特別是桃園捷運宅 A20、A21 站周邊具就業與價格優勢。
• 管理風險：政策禁售雖能防炒作，但政府需克服「人頭戶」與「違規出租」的勾稽難題。
祝文宇直言造價不夠：不相信蓋得出來
針對桃園市政府擬利用「桃園航空城安置住宅」配售餘屋轉作首波「桃園可負擔住宅」，喊出每坪 20 幾萬元的低價。桃園市政府住宅發展處住宅規劃科科長黃春霖接受《NOWNEWS今日新聞》電話訪問表示，目前首波確認有 108 戶，即航空城安置住宅的配餘戶，另外未來3-4年在A20、A21及中壢體育園區還有 3000 戶規劃。
然而，愛山林董事長祝文宇日前在法說會後，面對《NOWNEWS今日新聞》記者提問對桃園可負擔住宅的看法時，他直言：「我不相信，等他蓋出來再說」。
為何祝文宇有如此強烈的質疑？他分析說，以目前的營建成本，每坪 20 幾萬可能連造價都不夠，除非是蓋五樓的公寓，且犧牲地下室開挖深度與車位數量才有可能。祝文宇強調，他不擔心市場衝擊，因為消費者最終會選擇建商品牌的品質，而非僅看低價。
591 總編：獎勵容積捐建 土地成本歸零是關鍵
591 新建案總編輯李忠哲則持有不同看法，他認為桃園市政府推動的「桃園可負擔住宅」在成本結構上是可行的。針對市府規劃以提升基礎容積 20% 為誘因、要求開發商捐出其中 10% 充當房源，李忠哲分析，這代表該部分取得的建坪土地成本對政府而言近乎為零，計算成本時僅需考慮建築成本，這與蓋社宅概念類似。預計潛在區域市價約每坪 40 到 50 萬，若政府能開出「桃園 2 字頭房價」，對購屋族具備極大誘因。
李忠哲進一步點名，未來潛在推案地點極可能位於機捷沿線，如「桃園捷運宅 A20、A21」站周邊，因為該區鄰近中壢工業區與內壢，適合在地工作者。但他提醒，該政策要求原價賣回給政府，雖斷絕投資獲利，但管理上需嚴防人頭戶與違規出租問題。目前租屋市場不透明，銀行或政府在查核違規行為上仍有難度。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
|比較項目
|祝文宇（愛山林董事長）
|李忠哲（591新建案總編）
|可行性評價
|質疑可行性，直言不相信
|技術上可行，地價是砍半關鍵
|產品規格
|恐犧牲地下室、車位或蓋五樓公寓
|具市價 5 折優勢，競爭力極強
|未來熱區
|認為品質規劃難與民間競爭
|看好桃園捷運宅 A20、A21 潛力
|政策隱憂
|擔心品質難與民間產品競爭
|需嚴防人頭戶與違規出租行為
