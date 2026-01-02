我是廣告 請繼續往下閱讀

台中大遠百近半年多次發生電梯故障狀況，導致民眾受困，沒想到元旦晚間，又傳出間一部電梯突發異常停擺，15名乘客一度受困在內14分鐘，所幸未造成人員傷亡；台中市政府都市發展局今（2）日表示，除已勒令發生事故的電梯立即停止使用並限期改善外，鑑於該百貨過去已有多起類似通報紀錄，也要求業者針對全館共18台電梯進行全面檢視，後續將加強查核設備安全與管理維護情形，若發現業者未善盡管理責任，將依法從嚴處置。據了解，事發於元旦晚間7時03分，大遠百其中一部電梯因系統出現異常訊號而停止運作，館方隨即依照標準作業流程應變處理，並於7時14分前將受困民眾全數救出，後續已主動停止該電梯運行，暫不開放使用，也會與電梯維護保養廠商共同進行全面檢查，針對異常原因加強檢修與改善，待確認設備運作安全無虞後，才會重新開放搭乘。台中市政府都市發展局對此表示，造成事故電原因仍由業者與專業維修單位持續釐清中，市府已派員到場稽查，並依《建築法》第77條第1項規定，要求該電梯停止使用並限期改善，現場也已依法張貼「停止使用」告示。未來須待改善完成並報請都發局核備後，才能恢復運作。都發局也考量該分店去年曾發生多起電梯相關公共安全事件，已要求業者全面盤點館內18台電梯，釐清是否涉及系統性問題或管理、維護疏失。若查有缺失，須立即改善，並於兩週內提出全館電梯改善計畫，報都發局備查。