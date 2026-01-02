流行天后蔡依林（Jolin）在台北大巨蛋的3場《PLEASURE》演唱會昨（1）日落幕，備受好評的舞台視覺讓現場觀眾、甚至沒到場的網友都驚嘆連連，被譽為「大巨蛋演唱會天花板」，蔡依林今天在粉專釋出演唱會花絮影片，可見天后下台後坐在電動車後座跑場，粉絲笑虧蔡依林：「竟然在後座喝水這麼chill的感覺！」
曝光的演唱會花絮短片，可見蔡依林坐升降台下後台後，立刻跳上工作人員騎乘的電動機車後座，後方還有人快手跑步拿著礦泉水，準備遞給蔡依林，除了搭電動車，還可見蔡依林坐在兩名工作人員所推的手推車上，以確保在正確的時間、不同的地點出現在觀眾面前。
蔡依林在配文寫下：「底台風景。」粉絲看了開眼界：「哈哈哈哈哈原來是這樣移動太可愛了」、「竟然在後座喝水這麼chill的感覺，我以為會忙到爆炸」、「團隊辛苦，你們很棒」、「請給司機五星好評」、「提醒大家路上騎車要戴安全帽！」
主辦公布9億製作費細項 舞台硬體佔2億8千萬
根據蔡依林演唱會主辦單位凌時差音樂公布的9億元（新台幣）製作費細項，佔比最高的是舞台硬體成本，包含舞台搭建、燈光、音響設備、場租以及硬體製作，單單這一項就耗資2億8千萬元，令粉絲驚嘆的高達7層樓「愉悅之母」裝置，就包含在其中，造價為1250萬元。
除了成本高昂，作品的氣勢也鎮住全場，另外還有2億5千萬元的演出製作成本，包含支付龐大創意與人力資源，涵蓋音樂與舞蹈製作、燈光舞台設計，以及由36位菁英舞者、12名樂手和音樂家、4組專業導演組成的豪華團隊。
另外，團隊也砸下1億7千萬元，製作與運送30項如藝術品般的舞台道具，在國際級視覺特效製作，也耗費1億元，還有6組世界頂尖造型師團隊聯手，為Jolin量身打造7套華服及舞群的180套服裝，造型費用為5千萬元。此外，為了串聯劇情，Jolin到美國洛杉磯拍攝的5支串場影片，也投入了5千萬元，從好萊塢特效到實地拍攝，規格完全比照電影製作。
