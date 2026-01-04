女團Popu Lady成員寶兒（吳昀廷），2024年加入富邦啦啦隊Fubon Angels，當時掀起不少話題，然而上個月她卻透露收到公司不續約的通知，目前雖然還在爭取中，但她心情大受影響，覺得非常捨不得，讓粉絲們看了心疼不已。而Fubon Angels這幾年有新成員加入，也有人離開，《NOWNEWS今日新聞》為大家盤點出離隊女孩的現況，像是朱朱、豆芽、Queena、金渡娥等人氣成員。
朱朱
富邦悍將「Fubon Angels」人氣成員朱朱（朱珮慈），憑藉能唱能跳的超強實力受到關注，不過，她去年3月突宣布結束6年的應援生涯，引來許多粉絲不捨。隔了2個多月，朱朱連續2天驚喜公布喜訊，不僅宣布與男友登記結婚，隨後又公布懷孕好消息，雙喜臨門讓粉絲們又驚又喜。
朱朱今年8月順利生下兒子，她不時透過社群分享育兒日常，今年元旦當天，她分享心情表示2025是人生大大大變動的一年，「身份悄悄變了，心也跟著長大一點點，在不停放下的過程裡，也意外收穫了很多溫柔、勇敢」，感謝自己與身邊無比美麗的人們。
豆芽（林裕庭）
豆芽（林裕庭）曾是中信兄弟、富邦悍將啦啦隊的成員，近年轉當經紀人，2024年她與「LuxyBoyz」成員王健結婚、正式升格人妻，並於去年3月舉辦婚禮，不僅找來短今、陳伊、嵐蒂擔任伴娘，許多啦啦隊員也都親自到場祝賀。
而日前寶兒舉辦寫真集簽書會，身為好友的豆芽不僅擔任活動主持人，目前是連莊啦啦隊總監的她，也向寶兒提出邀請，直說：「非常開心邀請她！」
昆娜（Queena）
昆娜（Queena）離開Fubon Angels後，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，去年卻爆出感情風波，不僅早已結婚生子，還與球員張祐嘉傳出不倫戀，球團也暫停她的應援活動。根據《鏡週刊》報導，Queena承認與大學時期的男友翁琝森於2021年結婚、並有孩子，2024年8月分居，最後婚姻關係劃下句點。
對於不倫戀，她強調戀情沒有重疊，跟張祐嘉沒說好在一起，現在是「朋友」關係。因為陷入感情風波，Queena除了球團工作全被暫停，其他工作也停擺，月收入從過往的6位數瞬間歸零，甚至繳不出房租。
金渡兒（金渡娥）
韓籍啦啦隊員金渡兒（金渡娥）2024年加入Fubon Angels，並為職籃富邦勇士應援，不過隨著籃球賽季結束、中華職棒開季，金渡兒並未如願在棒球舞台上亮相，讓粉絲感到可惜。去年她官宣加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，金渡兒以全新的身分，重新發文和大家自我介紹：「大家好～我是啦啦隊員金渡兒！從下半季開始，我將正式加入Passion Sisters！」並感謝前東家富邦給予她來台的機會，讓兩邊球迷都相當驚訝。
我是廣告 請繼續往下閱讀
朱朱
富邦悍將「Fubon Angels」人氣成員朱朱（朱珮慈），憑藉能唱能跳的超強實力受到關注，不過，她去年3月突宣布結束6年的應援生涯，引來許多粉絲不捨。隔了2個多月，朱朱連續2天驚喜公布喜訊，不僅宣布與男友登記結婚，隨後又公布懷孕好消息，雙喜臨門讓粉絲們又驚又喜。
朱朱今年8月順利生下兒子，她不時透過社群分享育兒日常，今年元旦當天，她分享心情表示2025是人生大大大變動的一年，「身份悄悄變了，心也跟著長大一點點，在不停放下的過程裡，也意外收穫了很多溫柔、勇敢」，感謝自己與身邊無比美麗的人們。
豆芽（林裕庭）曾是中信兄弟、富邦悍將啦啦隊的成員，近年轉當經紀人，2024年她與「LuxyBoyz」成員王健結婚、正式升格人妻，並於去年3月舉辦婚禮，不僅找來短今、陳伊、嵐蒂擔任伴娘，許多啦啦隊員也都親自到場祝賀。
而日前寶兒舉辦寫真集簽書會，身為好友的豆芽不僅擔任活動主持人，目前是連莊啦啦隊總監的她，也向寶兒提出邀請，直說：「非常開心邀請她！」
昆娜（Queena）離開Fubon Angels後，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，去年卻爆出感情風波，不僅早已結婚生子，還與球員張祐嘉傳出不倫戀，球團也暫停她的應援活動。根據《鏡週刊》報導，Queena承認與大學時期的男友翁琝森於2021年結婚、並有孩子，2024年8月分居，最後婚姻關係劃下句點。
對於不倫戀，她強調戀情沒有重疊，跟張祐嘉沒說好在一起，現在是「朋友」關係。因為陷入感情風波，Queena除了球團工作全被暫停，其他工作也停擺，月收入從過往的6位數瞬間歸零，甚至繳不出房租。
韓籍啦啦隊員金渡兒（金渡娥）2024年加入Fubon Angels，並為職籃富邦勇士應援，不過隨著籃球賽季結束、中華職棒開季，金渡兒並未如願在棒球舞台上亮相，讓粉絲感到可惜。去年她官宣加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，金渡兒以全新的身分，重新發文和大家自我介紹：「大家好～我是啦啦隊員金渡兒！從下半季開始，我將正式加入Passion Sisters！」並感謝前東家富邦給予她來台的機會，讓兩邊球迷都相當驚訝。