美股2日迎來2026的第一個交易日，英特爾盤中股價一度上漲8％，帶動科技股與晶片股上漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌35.74點，或0.08％；標普500指數上漲17.64點，或0.26％；那斯達克指數上漲107.519點，或0.46％；費城半導體指數上漲285.82點，或4.04％。根據《CNBC》報導，過去3年美股開年的第一個交易日標普500指數均收跌，今年有望打破這個趨勢。英特爾領漲，其他科技股包括蘋果、Meta、輝達也均傳出捷報，股價皆約上漲2～3%，台積電ADR盤中股價也上漲近4％。就連第4季新車交付量不如預期的特斯拉，原本被看衰股價將會大跌，結果開盤後股價也是微微上漲。科技股是2025年最佳投資標的，帶動大盤大幅上漲，投資人進入新年後持續熱情擁抱AI概念股。標普500指數去年上漲超過16％，連續第三年實現年度成長。那斯達克指數去年上漲超過20％，道瓊工業指數上漲約13％。三大指數去年均創下歷史新高。華爾街樂觀預計美股在2026年將持續上漲，根據一項針對分析師的調查顯示，標普500指數今年的平均目標價為7629點，這意味著將上漲11.4％。