我是廣告 請繼續往下閱讀

受惠於部分大型科企股領漲，美股在2026年首個交易日雖個別發展，但在輝達、超微（AMD）及美光等AI相關個股表現強勁加持下，主要指數漲多跌少。根據《CNBC》報導，在投資人持續湧入AI相關股票的推動下，科技股成為2025年表現最佳的板塊，帶動整體市場大幅上漲，基礎設施資本顧問公司（Infrastructure Capital Advisors）執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）表示，科技股與非科技股之間將持續出現輪動，但總體而言，市場將逐步走高，並補充說除了科技之外，今年還有其他很可能奏效的投資主題。2日收盤，美股道瓊工業指數漲319.10點或0.66%，報48382.39點；那斯達克指數微挫6.36點或0.027%，報23235.63點；標普500指數小漲12.97點或0.19%，報6858.47點；費城半導體指數則漲284.34點或4.01%，收7367.47點。焦點個股方面，輝達（Nvidia）股價一度大升4.5%，收盤時仍漲約1.3%；美光科技（Micron Technology）急飆10.52%，報導提到，這兩支AI相關股票均為2025年的大贏家，前者全年上漲約39%，美光科技則暴漲逾240%。然而，晶片以外的其他科技領域並非一片叫好，週五Salesforce、CrowdStrike均跌逾3%；帕蘭提爾（Palantir Technologies）挫5.6%；微軟股價下滑2.2%，均令那指承壓。此外，特斯拉宣布第4季度交付量年減16%，並低於分析師預期，當天股價下跌逾2%。