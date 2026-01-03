歌手A-Lin在跨年夜的「娜魯7-11」哏成為2026開春最強迷因哏！她過去在節目上的神作也被挖出！A-Lin影音資訊站日前在臉書粉專分享一段影片，A-Lin在節目上超機智，幽默向主持人何炅表示，不只有A-Lin，還有「B-Lin、C-Lin，最後會變Jolin」。該站小編也點評：「這急材，不是喝兩三杯能量飲料就能做到。」
從A-Lin、B-Lin到Jolin！阿令沒喝醉一樣機智
從影片中可看出A-Lin在相當清醒、沒有喝酒的情況下，一本正經地表示：「希望可以在舞台上呈現不同樣的A-Lin讓大家看到。」主持人何炅順勢接話問道：「所以不只是 A-Lin 對不對？」沒想到A-Lin綜藝魂爆發，馬上妙回：「對！B-Lin 啊、C-Lin 啊，最後可能有 Jolin 了！」讓現場一陣大笑。
回顧台東跨年夜當晚，A-Lin與張惠妹（阿妹）等多位歌手齊聚，在特別不安排主持人的情況下，兩人都有超強控場力，金句連發無冷場。當時因台下觀眾點歌〈娜魯灣情歌〉，A-Lin搶先即興發揮，高唱：「娜魯one、娜魯two、娜魯three，娜魯7-11」，還搞笑虧觀眾「沒投硬幣不能用點唱機」，要對方去換零錢，笑翻全場。
自娜魯one哏而起的後續效應 A-Lin創造高流量
「娜魯one」哏意外引發後續效應，釣出創作始祖。團體「山風點伙」成員大山（于立成）早在2005年發表的歌曲〈一家人〉中，歌也就寫道：「娜魯one、娜魯two，娜魯three four five」。大山也在IG發文幽默喊話：「雖然不知道A-Lin是不是因為聽到這首歌，但既然有人提起，那我的版稅是不是可以借她多收一些！」他還透露這首歌發行時剛好是A-Lin出道那一年。大批歌迷聞訊紛紛湧入〈一家人〉MV留言朝聖，笑稱：「A-Lin叫我來的」、「原來真的有這首歌！」
樂團淺各白主唱撒韻去年7月曾在IG分享一段關於「原住民打招呼手勢」的影片，當時她便在影片中哼唱了「娜魯seven eleven」。隨著A-Lin在跨年夜的爆笑演繹，這段影片意外翻紅，湧入大批網友朝聖。對此，撒韻特地澄清表示，其實「娜魯seven eleven」並不是她發明的，「在高中時就聽到過，而且應該已經這樣唱很多年了」。對於意外獲得關注，她開心表示：「謝謝A-Lin又給我們帶來一波流量了～我也要大力說我很愛唱阿令的歌！」
