跨年留守抱怨長官都放假！2天兵連MDM畫面都上傳慘了

「義務役在軍營裡跨年，長官都回家放假，留我們到明天早上8點意義到底在哪？真可悲」、「謝謝國軍，他X的跨年讓我在軍中」

雖然事後兩位軍人都刪文，但貼文早已被其他網友備份瘋傳，其中一位軍人更是嚇到直接把Threads帳號整個刪除。

▲有兩位義務役國軍跨年夜抱怨「長官都放假回家」自己卻留營，還上傳MDM行動裝置管理畫面，雖然刪文但早已來不及。（示意圖非當事人／Pixabay）

現役軍人揭MDM編號一查就知道是誰！被牽連最衰的是他們

上面那個編號國軍一查就能知道那是誰，每個軍人MDM的編號是不同的

這種事情其實到最後也不只懲處士兵而已，可能連旅長、營長、連長都有可能被關切，最衰的其實是他們。

▲現役軍人透露，MDM的畫面上有編號，國軍單位一查就知道是誰，直呼發文的兩人根本是天兵。（示意圖／Pixabay）

日前全台瘋跨年，許多人跨年夜都跟親朋好友一起嗨迎新年，不過有2位國軍義務役的網友，跨年夜在社群平台上抱怨「長官都放假回家」，甚至還附上國軍行動裝置管理（MDM）畫面，結果貼文不小心被演算法眷顧飄出去，嚇到2名士兵緊急刪文但早已來不及，貼文已經被網友備份瘋傳，引起廣大討論，不少網友紛紛回應「真的是找死，恭喜新年吃懲處」。有兩位義務役軍人在跨年夜時在社群平台「Threads」貼文指出，然而不約而同，兩人都有附上國軍行動裝置管理（MDM）的畫面。由於貼文剛好都有「跨年」關鍵字，立刻被Threads演算法推出去，不少網友都認為這樣似乎不妥，許多當過兵的網友紛紛回應、「只能說兩位天兵恭喜2026立刻領懲處，還可能害了同梯或者連長，真是謝了！」《NOWNEWS》記者也實際採訪已經當多年兵的現役軍人，他透露，其實刪除文章真的也已經來不及，因為只要出示MDM的畫面，，這種通常就是想要嘴砲長官幾句，結果沒想到玩過頭，兩位真的是「天兵」。該軍人也表示，士兵放假夭八（指假期前一天下午18時放人）雖然是常態，但是實際上正規放假時間是洞八（指放假日當天早上8時放人），適逢前幾天中共動作頻頻，才會有人跨年夜沒被放18，其實都能理解。但現役軍人也說，