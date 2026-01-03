我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委陳昭姿積極推動「人工生殖法案」，民眾黨前主席柯文哲昨日赴立法院拜會民進黨立院黨團。對於柯文哲請託，民進黨團總召柯建銘則是反拜託總預算案，民進黨團幹事長鍾佳濱也喊出綠白多合作。對此，柯文哲今（3）日表示，他對柯建銘說「你不是喬王，以前都可以喬，為什麼現在不能喬？到底怎麼回事」，三個黨的總召、副總召，6個人坐下來談一談，總是可以喬出方法。柯文哲今日上午出席「阿北回嘉小草座談」活動，並於會前與民眾黨立委張啓楷一同受訪，針對昨日拜會柯建銘，反被請託總預算，柯文哲說，其實立院過去不是沒僵局，總是可以解決，他跟柯建銘說三個黨的總召、副總召，6個人坐下來談一談，總是可以喬出方法。柯文哲說，「不要意氣用事啦！每年都可以解決，今年為何卡在那裡？」他昨天就講了，賴清德總統一念之間，偏執個性怎麼這樣，以前能解決，今年為何不行？柯文哲說，民眾黨本來就是理性務實科學，他也不喜歡極端藍綠兩極對抗局面，政治的核心是執行力，政治的主體與核心是人民，他知道政黨吵吵鬧鬧要表演，但是還是要把人民放在心中第一位，明明這麼簡單，怎麼看不懂，「我跟老柯講你不是喬王嗎？以前都可以喬，為什麼現在不能喬？到底怎麼回事」。