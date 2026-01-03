中央氣象署表示，今（3）日至明（4日）晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。今晚間至明日上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，中央氣象署已發布低溫特報，請民眾特別注意。

⚠️低溫特報
📍影響時間：03日上午至04日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣

▲。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲強烈大陸冷氣團影響，今日中央氣象署已發布低溫特報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署預報指出，今（3日）受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；今天清晨西半部及宜蘭低溫普遍約10至11度，花東低溫約13至14度，其中在西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫發生，其中離島最低溫是連江縣東引的6.5度，本島是雲林縣古坑鄉荷苞的7.2度。

白天北部及宜、花高溫約15至17度，中南部及臺東約20至22度；天氣方面，受北方乾空氣影響，臺灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

資料來源：中央氣象署

