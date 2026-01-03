今（3）日強烈大陸冷氣團持續影響，不過清晨最低溫卻出現在中部，雲林古坑的7.2度，中央氣象署表示，主因是強烈大陸冷氣團衝下來的位置偏南邊，加上輻射冷卻影響。周日將會短暫回溫，下周一又有另一波強烈冷氣團襲台，一路影響到下周五，前期濕冷、後期乾冷，後期加上輻射冷卻影響，有機會挑戰首波寒流。
今日中南部罕見比北台冷！氣象署說明主因
中央氣象署預報員林定宜預報指出，今日受到強烈大陸冷氣團影響，各地溫度低，基隆北海岸、花東雲量多，西半部則受到北方乾冷空氣影響，天氣晴朗；周日強烈冷氣團減弱，溫度逐漸回暖。
強烈冷氣團在輻射冷卻加持下，今日中南部罕見比北部還要冷，清晨最低溫出現在雲林縣古坑7.2度，嘉義縣竹崎鄉7.4度，南投名間8度，主要是這波強烈大陸冷氣團衝下來的位置偏南邊，因此低溫排行榜集中在中南部，加上清晨輻射冷卻加持，中南部多地僅7度至8度，中南部比台北冷的狀況「過去也曾發生，但並不多見」。
下周又有強烈冷氣團南下！挑戰寒流等級
下周一另一波強烈冷氣團南下，前緣高壓梯度在下周一抵達台灣，下周二在台灣附近，北部東北部溫度下降幅度明顯；下周三到下周五強烈冷氣團影響台灣地區，不過屬於乾冷的天氣型態，在輻射冷卻影響下，日夜溫差大，整體未來一周氣溫偏低。
至於下周冷空氣是否有機會達到寒流等級，氣象署表示，下波強度預報仍以強烈大陸冷氣團為主，不過由於下周三至下周五會有輻射冷卻效應，台北氣象站不排除低於10.4度（日低溫低於10.4度，為寒流等級），還需要進一步觀測。
未來一周前期濕冷 後期乾冷
周日水氣減少，僅迎風面東半部、恆春半島有零星短暫雨，西半部多雲到晴；下周一、下周二北方高壓經過台灣，北部、東半部有局部零星短暫雨，周一竹苗附近有零星短暫雨，中南部多雲到晴。
下周三至下周四強烈大陸冷氣團影響，不過為乾冷的天氣型態，水氣偏少，僅迎風面地區要留意零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
