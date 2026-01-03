MUJI無印良品公布了2025年全年度銷售排行榜，並依據全年度銷售金額TOP 5排序。MUJI無印良品表示，透過銷售排行榜觀察，民眾對「自我放鬆」與「生活興趣」的重視程度明顯提升，帶動芳香用品（芬香噴霧）與應援收藏用品也躍居榜單前列。其中的食品類中，2025年創下銷售冠軍的是「懷舊棉花糖」，每包只要59元，年度銷售量35萬包。
📍無印良品2025銷售排行「食品類第1名」：懷舊棉花糖
售價：59元
特色：並非是西式那種以蛋白霜、吉利丁、玉米粉做成的方塊狀棉花糖，而是台灣夜市中會看到的那種入口即化的懷舊棉花糖。
無印良品標榜使用棕色粗糖製作，不添加香料，展現天然焦糖香氣的懷舊棉花糖，始終是零食點心類的銷售冠軍。無印良品強調，這款零食在2025年銷量超過35萬包。
📍無印良品2025銷售排行「食品類第2名」：黑可可花生
售價：99元
特色：嚴選焙炒台灣去皮花生，外層裹上濃郁黑可可，香脆花生搭配入口即化的苦甜黑可可，比起「原味」的可可花生，黑可可花生更不甜、更苦一些。2025年銷量超過10萬包，成為食品類的熱銷明星。
📍無印良品2025銷售排行「食品類第3名」：可可花生
售價：99元
特色：同樣也是嚴選焙炒台灣去皮花生，外層裹上香濃牛奶可可，香脆花生搭配入口即化的香甜牛奶可可，比起黑可可花生，甜度略高一些。2025年銷量近7萬包。
📍無印良品2025銷售排行「食品類第4名」：即食迷你拉麵 雞汁風味
售價：39元
特色：可用熱水沖泡，也能直接食用，成為方便隨時可食的小點心，以濃郁雞汁風味擄獲消費者味蕾。全年度販售突破17萬包。
📍無印良品2025銷售排行「食品類第5名」：無添加 愛文芒果乾
售價：199元
特色：嚴選愛文芒果以低溫乾燥工法將美味濃縮，不添加糖、色素及其他添加物，保留果肉的自然嚼勁與濃郁香氣。憑藉純粹天然的口感，2025年銷量近3萬包。
全聯也有甜點銷售排行 「老鷹紅豆銅鑼燒」穩坐冠軍
此外，全聯也於日前表示，甜點類銷售排行榜中，「老鷹紅豆銅鑼燒」穩坐全聯甜點銷售冠軍，累積銷售量已突破百萬顆。
而全聯也提到，該款老鷹紅豆系列商品推出至今已10年，銅鑼燒之外，還包含紅豆湯、麻糬、日式大福、麵包等，總計超過10款，全品項累計年銷量突破870萬份，創造超過4.7億元業績。
「老鷹紅豆銅鑼燒」每盒售價89元（共8入），平均單顆不到12元，以親民價格與穩定口碑，成為全聯最低調卻最強勢的甜點王者。即起至1月22日，更是推出烙印福利熊圖案的限定版本。
資訊來源：MUJI無印良品、全聯
資訊來源：MUJI無印良品、全聯