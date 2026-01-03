我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市板橋區2日晚間發生情侶爭吵事件，41歲鄭姓女子因與39歲陳姓男友吵架，一氣之下竟脫下衣物後跳車，僅著薄紗站在路邊，附近民眾見狀連忙通知警消，警方獲報後到場處理，警方表示，該女子當時與男朋友吵架，造成她一時情緒失控，才會做出脫序行為，身上沒有違禁品，也沒有做出攻擊行為，目前已將她強制送醫；後續警方依《家庭暴力防治法》對男方進行通報，並被帶回派出所調查。新北市板橋區昨晚下班尖峰時段，陳男2日晚間6時許載著鄭女行經板橋文化路一段，2人在車上因金錢觀和鄭女與前夫所生小孩罹病一事發生爭吵，鄭女認為陳男沒有適度關心，情緒失控下脫去衣物，在新埔捷運站附近跳車。路過民眾見狀連忙通知警消，由於2日晚間板橋氣溫僅10度左右，警方到場後立刻勸鄭女穿上外套，經通報衛生單位，評估認為鄭女有強制送醫之必要，已由救護車送往亞東醫院，鄭女目前則暫不提出告訴。據了解，鄭女與陳男都從事家事清潔工作，因家庭與金錢問題發生口角，一時情緒失控，女方才會才脫去衣物，在新埔捷運站附近跳車，警方獲報趕抵現場，原來是男女朋友吵架，經檢視陳男情緒穩定，且無酒駕或毒駕等情，車內未發現有違禁物品，先將其帶返所，後續依《家庭暴力防治法》進行職權通報。