2026台灣本土手機一台都不會有！原本只是傳聞華碩2026年不會有新手機，但華碩近日正式證實，2026年將不推出任何新款智慧型手機，不論是Zenfone或ROG Phone系列皆暫無新機計畫，至於「是否退出手機市場？」華碩僅低調回應，手機事業單位仍會持續營運，現有產品的維修、系統更新與保固服務均不受影響，但新機何時回歸，官方並未給出明確時間表。
從發展軌跡來看，華碩手機近年確實逐步降速。雖然在安卓陣營中始終不屬於銷量型巨頭，但華碩在市場仍有一席之地。尤其Zenfone系列曾以「小尺寸旗艦」成功吸引一票死忠用戶，不過近幾代產品策略轉向，機身尺寸放大、產品定位趨於主流，也讓原本的品牌特色逐漸模糊。2025年推出的Zenfone 12 Ultra，更直接沿用ROG Phone的核心設計語言。
新機數量驟減
回顧2025年，華碩全年僅發表兩款智慧型手機，分別為Zenfone 12 Ultra與ROG Phone 9系列，與過往節奏相比明顯保守。根據《Digitimes》報導，華碩已明確告知電信通路，2026年沒有推出新款安卓手機的計畫，但同時強調售後服務不會中斷，試圖穩定既有用戶信心。
外媒點名「記憶體之亂」壓垮
外媒分析指出，真正壓垮華碩，應該是整體環境急遽轉變，再加上近一年來，全球記憶體價格大幅上揚，對於出貨量有限、難以攤平成本的品牌衝擊最大。在零組件價格高漲、旗艦市場競爭白熱化的情況下，選擇暫停新機、降低風險。
有趣的是，高通於9月發表新一代旗艦處理器Snapdragon 8 Elite Gen 5時，公開的合作品牌名單中仍可見華碩ROG，顯示至少在當時，雙方仍維持合作關係。這也讓市場推測，華碩暫停推出新機的決策，可能是在近幾個月內才拍板定案，並非長期規劃好的退場路線。
有網友認為ROG Phone算是少數有記憶點的電競手機，也有人表示不一定要年年推新機，好好打磨反而更重要。但另有網友認為華碩手機近年定價與策略失焦，市場吸引力早已下滑。
資料來源：《9TO5Mac》、華碩
