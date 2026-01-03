我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思開直播曝光2026年的工作規劃。（圖／微博@韓涵-萌萌噠）

中國女星趙露思去年（2025年）經歷許多事情，從生病後回歸、開槓老東家銀河酷娛、以《許我耀眼》再創事業高峰、以及加入新公司虎鯨文娛重啟演藝事業等。終於迎來2026年，趙露思也在1日曝光了新年規劃，不只表示會拍綜藝，還透露最快今年春天就會進劇組拍新作品，讓外界都非常期待。趙露思也談到自己目前健康狀況，並許下新年願望，就是希望藥量可以減半，讓粉絲都非常心疼。趙露思在1日開直播跟粉絲分享近況，以及在2026年的工作規劃，雖然在去年以《許我耀眼》再創事業高峰，但她因身體因素暫停拍戲，外界也非常好奇她的未來動向，趙露思直播中親口證實有收到幾個不錯的劇本，不過目前還在評估中，最快會在今年春天進劇組。同時她也表示今年會嘗試綜藝，給自己一個突破，讓大家看到更真實的自己。除此之外，趙露思也透露了身體狀況，她希望可以將身體調整好後再進組，因為自己拍戲多年幾乎沒有因病請假，不想拖累整個劇組，因此想在所有人都放心、不緊張的狀況下拍攝，而不是需要分心擔心她的身體狀態。而對於新年最大的願望，趙露思坦言：「就是藥物減半，然後更能找到一個自己與工作平衡的一個狀態」。趙露思在去年1月重回演藝圈後，於8月初在微博控訴被銀河酷娛壓榨，雙方展開激烈口水戰，但因為銀河酷娛只有她一位會賺錢的藝人，如果趙露思要解約還得付4億人民幣（約台幣17億）的違約金，讓粉絲都非常擔心她的演藝之路，直到她以《許我耀眼》再創事業高峰。而在同年11月，趙露思27歲生日音樂會上，她驚喜宣布新公司虎鯨娛樂簽約，成立新工作室，由銀河酷娛創始人、前CEO李煒擔任經紀人，正式重啟演藝事業。趙露思還在現場淚謝粉絲，表示因為粉絲支持才讓她繼續堅持當演員，台下粉絲也忍不住跟著趙露思落淚。