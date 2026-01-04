韓國女星金元萱於80年代中、90年代初紅極一時，1994年轉往大中華區發展，在台灣發行3張中文專輯，上節目宣傳時與綜藝大哥張菲傳出緋聞，男方曾經以請喝酒的方式展開追求，雖然最終沒有贏得美人心，還喝到食道灼傷，住院一星期，不過兩人至今維持好友關係。現年56歲的金元萱仍活躍娛樂圈，凍齡近貌依舊冶豔、勾魂，狀態不輸一票年輕女偶像。
首位進軍國際的韓星 金元萱被封元祖韓流
金元萱17歲出道，當紅時期以前衛造型、性感又有勁道的舞蹈為人熟知，受封「韓國瑪丹娜」、「女版麥可傑克森」，於韓國、日本擁有大批粉絲，她1993年和寶麗金唱片公司簽約，宣布進軍華語樂壇，堪稱將K-pop引入台灣的韓流祖師娘，成名曲有〈莎喲娜啦〉、〈辣辣的心〉，媒體再次封金元萱為「韓國梅艷芳」。
張菲被金元萱煞到 多次請喝酒展開追求
來台發展時，金元萱受到主持人張菲賞識，頻頻上綜藝節目《龍兄虎弟》的「音樂教室」單元錄影，不流利的中文和張菲迸出極佳的「笑果」，深受觀眾喜愛，當時盛傳張菲對金元萱有好感，私下曾經多次豪氣請女方飲酒，怎料，金元萱好酒量超出張菲預期，反而是他喝到食道灼傷，住院一個禮拜，讓金元萱相當心疼。
2018年1月，張菲復出主持《綜藝菲常讚》，製作單位跨海請金元萱來台替節目造勢，原本韓方經紀人以檔期太滿婉拒，但節目方不放棄，最終成功促成張菲、金元萱這對緋聞情侶相隔多年再度同框的珍貴畫面。
韓國瑪丹娜仍活躍演藝圈 金元萱：不結婚是最好的選擇
金元萱近年依然在韓國演藝圈活動，除了發行專輯、單曲，還客座許多實境秀、綜藝節目，2024年她與閨密李孝利、寶兒、華莎、嚴正化錄製歌舞真人秀節目，掀起一波話題。年過半百的金元萱至今未婚未育，她有多隻寵物貓相伴，現階段十分享受大齡女子的單身生活，金元萱曾經說：「我認為至今我做過最好的事情就是不結婚！」
資料來源：김완선 IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
