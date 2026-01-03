我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，今日下午舉行的提名政見發表會中，林岱樺在第一階段申論時表示，過去一年來自己遭受許多打壓與考驗，甚至形容自己如同「死過一次、劫後餘生」，但正是因為禁得起千錘百鍊，今日才能站在台上侃侃而談市政願景，強調自己是打不倒的高雄女兒。林岱樺直言，她將無止境的搜索約談、抹黑攻擊、封口令及恐嚇令，全部化作淬鍊自我的養分。她強調，歷經長達一年的嚴苛糟蹋，反而證明了她沒有任何一毛錢流入私人口袋，「有哪位候選人曾歷經如此嚴謹的考驗呢?」她自認雖然不是「好命子」，但絕對是最打拚的人選，會以正能量迎接挑戰。林岱樺強調，高雄市長選舉不是比靠山、比大咖，在民主選舉中，市民才是最大的天王與靠山，呼籲支持者用行動支持這場運動，讓高雄在改革中變得越來越好。